ГУР уничтожило российский боевой вертолет Ка-29 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР уничтожило российский боевой вертолет Ка-29 — видео

ГУР
Ка-29
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Как оказалось, бойцы ГУР не только потопили 5 марта российский корабль “Сергей Котов”, но и уничтожили корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29, который в момент атаки находился на борту судна.

Россия потеряла еще один вертолет в войне против Украины

Пресс-служба ГУР обнародовала перехват разговора российских захватчиков с подробностями уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов".

Понятно, что вы это знаете. Наше трагическое событие ночное. Соответственно в 00:50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится он у меня, соответственно, на управлении, - заявил во время разговора командир 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился "Сергей Котов"

Российский захватчик также подтвердил, что "Сергей Котов" был атакован 5 безэкипажными кораблями (БЭКами), на его борту находился также вертолет.

Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в ГУР, украинским воинам удалось уничтожить корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 (дальнейшее развитие вертолета Ка-27).

Что важно понимать, для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Что важно знать о российском вертолете Ка-29

Ка-29 (изделие 502, по классификации НАТО: Helix-B) – советский корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27.

Его разработали в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов.

Главная задача Ка-29 – десантирование с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировка различных грузов и т.д.

05.03.2024 года один экземпляр вертолета Ка-29, базировавшийся на борту корабля ВМФ РФ "Сергей Котов" был уничтожен вместе с кораблем.

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