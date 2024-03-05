ГУР уничтожило российский боевой вертолет Ка-29 — видео

Как оказалось, бойцы ГУР не только потопили 5 марта российский корабль “Сергей Котов”, но и уничтожили корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29, который в момент атаки находился на борту судна.
Россия потеряла еще один вертолет в войне против Украины
Пресс-служба ГУР обнародовала перехват разговора российских захватчиков с подробностями уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов".
Российский захватчик также подтвердил, что "Сергей Котов" был атакован 5 безэкипажными кораблями (БЭКами), на его борту находился также вертолет.
Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в ГУР, украинским воинам удалось уничтожить корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29 (дальнейшее развитие вертолета Ка-27).
Что важно понимать, для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.
Что важно знать о российском вертолете Ка-29
Ка-29 (изделие 502, по классификации НАТО: Helix-B) – советский корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27.
Его разработали в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов.
Главная задача Ка-29 – десантирование с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировка различных грузов и т.д.
05.03.2024 года один экземпляр вертолета Ка-29, базировавшийся на борту корабля ВМФ РФ "Сергей Котов" был уничтожен вместе с кораблем.
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