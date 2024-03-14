У Росії упав вертоліт з десятками людей на борту

У Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту. За попередніми даними, є загиблі, однак наразі їхня кількість уточнюється. Подія сталася у Магаданській області.

Падіння гвинтокрила у РФ 14 березня. Що наразі відомо

Цю інформацію уже підтвердила далекосхідна транспортна прокуратура РФ, а також свідки авіакатастрофи у соціальних мережах.

За попередніми даними, причина події − несправність двигуна, — йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що падіння вертольота сталося об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.

Мі-8 перевізника "Дальньорєчєнськ Авіа" перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан". На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу. Поширити

Згідно з останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинули щонайменше двоє людей.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Що важливо розуміти, після введення санкцій проти країни-агресорки РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну, у Росії дедалі частіше почали ставатися аварії на повітряних суднах.

Це вказує на брак важливих деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

Що відомо про падіння російського літака Іл-76

Варто також нагадати, що 12 березня в Івановській області РФ поблизу військового аеродрому "Північний" впав літак Іл-76.

На борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.

Як стверджує Міноборони Росії, літак ніби не зміг долетіти до смуги аеродрому "Північний" і впав у районі місцевого цвинтаря.