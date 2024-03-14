У Росії упав вертоліт з десятками людей на борту

У Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту. За попередніми даними, є загиблі, однак наразі їхня кількість уточнюється. Подія сталася у Магаданській області.
Падіння гвинтокрила у РФ 14 березня. Що наразі відомо
Цю інформацію уже підтвердила далекосхідна транспортна прокуратура РФ, а також свідки авіакатастрофи у соціальних мережах.
Окрім того, наголошується, що падіння вертольота сталося об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.
Згідно з останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинули щонайменше двоє людей.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Що важливо розуміти, після введення санкцій проти країни-агресорки РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну, у Росії дедалі частіше почали ставатися аварії на повітряних суднах.
Це вказує на брак важливих деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.
Що відомо про падіння російського літака Іл-76
Варто також нагадати, що 12 березня в Івановській області РФ поблизу військового аеродрому "Північний" впав літак Іл-76.
На борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.
Як стверджує Міноборони Росії, літак ніби не зміг долетіти до смуги аеродрому "Північний" і впав у районі місцевого цвинтаря.
Що важливо розуміти, нна аеродромі "Північний" базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та військово-транспортна авіація.
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