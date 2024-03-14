В России упал вертолет с десятками человек на борту

В России разбился вертолет Ми-8 с 20 человек на борту. По предварительным данным, есть погибшие, однако их количество уточняется. Событие произошло в Магаданской области.
Падение вертолета в РФ 14 марта. Что известно
Эту информацию уже подтвердила Дальневосточная транспортная прокуратура РФ, а также свидетели авиакатастрофы в социальных сетях.
Кроме того, сообщается, что падение вертолета произошло в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.
Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере два человека.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Что важно понимать, после введения санкций против страны-агрессорки РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину, в России все чаще стали случаться аварии на воздушных судах.
Это указывает на нехватку важных деталей, которые ранее РФ импортировала из западных стран.
Что известно о падении российского самолета Ил-76
Следует также напомнить, что 12 марта в Ивановской области РФ вблизи военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76.
На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Как утверждает Минобороны России, самолет вроде бы не смог долететь до полосы аэродрома "Северный" и упал в районе местного кладбища.
Что важно понимать, на аэродроме "Северный" базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и военно-транспортная авиация.
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