В России упал вертолет с десятками человек на борту

В России разбился вертолет Ми-8 с 20 человек на борту. По предварительным данным, есть погибшие, однако их количество уточняется. Событие произошло в Магаданской области.

Падение вертолета в РФ 14 марта. Что известно

Эту информацию уже подтвердила Дальневосточная транспортная прокуратура РФ, а также свидетели авиакатастрофы в социальных сетях.

По предварительным данным, причина происшествия — неисправность двигателя, — сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что падение вертолета произошло в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.

Ми-8 перевозчика "Дальнереченск Авиа" перевозил работников золоторудного месторождения и следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцовый — аэропорт Омсукчан". На борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. Поделиться

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере два человека.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Что важно понимать, после введения санкций против страны-агрессорки РФ за ее полномасштабное вторжение в Украину, в России все чаще стали случаться аварии на воздушных судах.

Это указывает на нехватку важных деталей, которые ранее РФ импортировала из западных стран.

Что известно о падении российского самолета Ил-76

Следует также напомнить, что 12 марта в Ивановской области РФ вблизи военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76.

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Как утверждает Минобороны России, самолет вроде бы не смог долететь до полосы аэродрома "Северный" и упал в районе местного кладбища.