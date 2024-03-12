По информации аналитиков инсайдерского ресурса "ВЧК-ОГПУ", на борту разбившегося в Ивановской области самолета Ил-76 могли быть ведущие операторы самолета разведчика А-50.

Что известно об обстоятельствах авиакатастрофы Ил-76 в Ивановской области

Аналитики ресурса со ссылкой на собственные источники отмечают, что аэропорт Северный на территории Ивановской области, вблизи которого разбился Ил-76, является местом дислокации самолетов дальной геолокационной разведки преступной армии РФ, среди которых, в частности, А-50.

Как сообщают источники ВЧК-ОГПУ, пассажирами сбитого сегодня в Ивановской области Ил-76 могли быть операторы – офицеры комплекса ДРЛО, - подчеркивается в публикации "ВЧК-ОГПУ". Поделиться

Что известно о причинах падения Ил-76

По информации экспертов портала Defense Express, авиакатастрофа Ил-76 в Ивановской области очень напоминает аналогичное падение Ил-76 в Рязани, 24 июня 2022 года.

Отмечается, что тогда у самолета во время взлета вспыхнул двигатель.

Потому что потеря одного из четырех двигателей для Ил-76 не является безусловно катастрофическим следствием. Этот самолет может даже совершить взлет на трех двигателях. В то же время причиной, по которой Ил-76 мог упасть из-за пожара, если исключить ошибочные действия экипажа, может быть нештатное износ системы пожаротушения в воздухе. И, несмотря на то, что пламя было укрощено, конструкция не выдержала температурных нагрузок, а двигатель отпал в полете. А это уже вполне могло привести к нарушениям в системе управления самолетом. Как и сценарий, по которому двигатель из-за дефектов разлетелся и перебил гидравлические системы, говорится в материале издания. Поделиться

Аналитики подчеркнули, что из-за возгорания двигателя за все время эксплуатации Ил-76 с 1975 года, кроме этих двух случаев, был потерян только один Ил-76 под Баку в 1989 году.

Причиной катастрофы, в которой погибли 57 человек, стал конструкционный дефект двигателя Д-30КП с разрушением межвального подшипника.