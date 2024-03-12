По информации аналитиков инсайдерского ресурса "ВЧК-ОГПУ", на борту разбившегося в Ивановской области самолета Ил-76 могли быть ведущие операторы самолета разведчика А-50.
Что известно об обстоятельствах авиакатастрофы Ил-76 в Ивановской области
Аналитики ресурса со ссылкой на собственные источники отмечают, что аэропорт Северный на территории Ивановской области, вблизи которого разбился Ил-76, является местом дислокации самолетов дальной геолокационной разведки преступной армии РФ, среди которых, в частности, А-50.
Что известно о причинах падения Ил-76
По информации экспертов портала Defense Express, авиакатастрофа Ил-76 в Ивановской области очень напоминает аналогичное падение Ил-76 в Рязани, 24 июня 2022 года.
Отмечается, что тогда у самолета во время взлета вспыхнул двигатель.
Аналитики подчеркнули, что из-за возгорания двигателя за все время эксплуатации Ил-76 с 1975 года, кроме этих двух случаев, был потерян только один Ил-76 под Баку в 1989 году.
Причиной катастрофы, в которой погибли 57 человек, стал конструкционный дефект двигателя Д-30КП с разрушением межвального подшипника.
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