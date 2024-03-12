Падение самолета Ил-76 в Ивановской области РФ. Ликвидировано 15 человек экипажа

В результате падения самолета Ил-76 в Ивановской области РФ ликвидировано 15 человек. Именно столько людей находились на борту во время аварии.
Что известно об экипаже самолета Ил-76
Как сообщают росСМИ, 15 человек погибли в результате аварии военно-транспортника Ил-76 в Ивановской области. На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров.
Согласно информации ВЧК-ОГПУ, пассажирами Ил-76 могут быть операторы-офицеры из ДРЛО, в том числе А-50.
При этом отмечено, что одной из причин возгорания двигателя Ил-76, упавшего в Ивановской области, может быть разрыв роторной части.
Отмечается, что этот недостаток пытались устранить еще в СССР, но не получилось. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются. К примеру, это упавший под Рязанью Ил-76 во время тренировочного полета 2022 года — также после возгорания двигателя.
Тогда пять человек погибли, четверо пострадали.
Что известно о падении самолета Ил-76 в Ивановской области РФ
Горящий самолет был замечен в небе над Ивановской областью РФ 12 марта. В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 потерпел аварию во время выполнения планового полета.
Сообщается, что он упал в лесополосе в 2 км от аэродрома "Северный".
На аэродроме "Северный" базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, пишет российская служба Радио Свобода.
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