Падение самолета Ил-76 в Ивановской области РФ. Ликвидировано 15 человек экипажа

В результате падения самолета Ил-76 в Ивановской области РФ ликвидировано 15 человек. Именно столько людей находились на борту во время аварии.

Что известно об экипаже самолета Ил-76

Как сообщают росСМИ, 15 человек погибли в результате аварии военно-транспортника Ил-76 в Ивановской области. На борту находились 8 членов экипажа и 7 пассажиров.

Согласно информации ВЧК-ОГПУ, пассажирами Ил-76 могут быть операторы-офицеры из ДРЛО, в том числе А-50.

При этом отмечено, что одной из причин возгорания двигателя Ил-76, упавшего в Ивановской области, может быть разрыв роторной части.

По нашей информации, упавший военно-транспортник был оснащен двигателем старой модификации. Где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть. Поскольку роторы вращаются на очень большой скорости, их обломки разлетаются как шары и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда загорается, – объясняется в сообщении. Поделиться

Отмечается, что этот недостаток пытались устранить еще в СССР, но не получилось. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются. К примеру, это упавший под Рязанью Ил-76 во время тренировочного полета 2022 года — также после возгорания двигателя.

Тогда пять человек погибли, четверо пострадали.

Что известно о падении самолета Ил-76 в Ивановской области РФ

Горящий самолет был замечен в небе над Ивановской областью РФ 12 марта. В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 потерпел аварию во время выполнения планового полета.

Сообщается, что он упал в лесополосе в 2 км от аэродрома "Северный".