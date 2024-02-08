Журналисты издания The New York Times со ссылкой на разведку США утверждают, что российский Ил-76, упавший 24 января в районе Белгорода, был якобы сбит из полученного Украиной от западных партнеров комплекса ПВО Patriot.

Журналисты NYT заявляют об ошибочном сбитии Украины Ил-76

Журналисты издания со ссылкой на анонимных собеседников американской разведки отмечают, что если в самолете и были украинские военнопленные, то в Украине об этом не знали.

При этом собеседники издания предполагают, что Россия могла преувеличить предполагаемое число погибших.

Украина, похоже, действовала на основе законных, но ложных разведывательных данных. Самолет ранее использовался для транспортировки ракет, что делает его очень ценным объектом, – объясняют журналисты издания. Поделиться

Американские официальные лица не подтвердили пассажиров, но заявили, что по крайней мере некоторые из них могли быть пленными.

Однако официальные лица США не критиковали Украину за использование системы «Patriot» для поражения российских самолетов в целом. Они заявили, что именно такие инновации Украине придется принять.

Однако использование Украины ракеты «Patriot» для сбития самолета Ил-76 в районе Белгорода является примером того, как новая тактика ведения боя может быть не только перспективной, но и опасной.

Что известно об использовании Украиной ПВО "Patriot"

В прошлом месяце американские военные стратеги встретились с украинскими коллегами в Висбадене (Германия), чтобы обсудить новую тактику, которая могла бы помочь изменить динамику войны, которая в прошлом году зашла в тупик.

В частности, остается непонятным, сможет ли Украина дальше использовать ПВО “Patriot” в случае прекращения военной помощи со стороны США, поскольку каждая такая ракета стоит около 4 млн долларов.

Первоначально «Патриот» был разработан для поражения самолетов, но после войны в Персидском заливе модернизирован, в первую очередь, для поражения тактических баллистических ракет, поскольку распространенность и важность этого оружия на поле боя возросла.

Украинцы вернули "Patriot" к его истокам как зенитное оружие. В январе, считая, что российский грузовой самолет загружен ракетами, украинцы устроили ему засаду. Они переместили одну пусковую установку "Patriot" поближе к границе, а затем выпустили ракету, когда грузовой самолет оказался в пределах досягаемости. По словам американских чиновников, такая тактика творческая, но не революционная, - говорится в материале издания. Поделиться

Украинские официальные лица впервые разработали план использования "Patriot" против самолетов прошлой весной, частично для того, чтобы попытаться помешать атакам авиации РФ.

13 мая украинцы опрокинули пусковую установку «Patriot» в район вблизи российской границы и сбили 5 самолетов.

После этой операции Украина тайно перебросила систему «Patriot» на юг, где ею был сбит российский истребитель Су-35 над Черным морем.

Только через несколько месяцев, в ноябре, Украина подтвердила операцию, заявив, что использование «Patriot» по крайней мере на время сдержало российские операции.