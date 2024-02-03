Появились первые спутниковые снимки с места падения российского Ил-76 под Белгородом

На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 видно, что он оставил при падении след примерно на 500 метров.

Появились первые спутниковые снимки с места падения Ил-76

Самолет упал 24 января у села Яблоново в Белгородской области. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что самолет упал в результате применения зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Сразу после падения самолета в Минобороны РФ заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он не состоялся, и отметили, что «ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту».

Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.

Андрей Юсов официально подтвердил, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.

По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.