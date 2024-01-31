Украинцев из российского списка пассажиров самолета Ил-76 на обмене 31 января не было — ГУР

Украинских военнослужащих, которых, как утверждала российская сторона, планировали для обмена, и они якобы погибли в результате аварии военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области неделю назад, не было во время обмена, который состоялся 31 января.

Россия ввела Украину в заблуждение по отношению к военнопленным – ГУР

Указанных Россией украинских военных из списка пассажиров российского самолета Ил-76, упавшего над Белгородской областью 24 января, при обмене 31 января не было.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Голосу Америки".

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Как сообщалось, утром в среду, 24 января, под российским Белгородом упал самолет Ил-76, на борту которого, по сообщениям российских СМИ, могли находиться украинские военнопленные.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту российского самолета Ил-76, и считают, что ситуация может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. При этом в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться несостоявшийся обмен пленными.

Как отметили в ГУР, Украина со своей стороны выполнила все договоренности для подготовки обмена, и российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. "В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных", - заявили в разведке .

Украина возвращает защитников «Азовстали»

31 января из российского плена удалось освободить 207 украинцев, почти половина из которых – это защитники Мариуполя.

Координационный штаб также официально подтвердил, что из российского плена удалось спасти младшего сержанта Захара.

Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из Азовстали в мае 2022 года.

Что важно понимать, за первые 6 месяцев женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы. Поделиться

Кроме того, возвращаются домой медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и «Азовстали».