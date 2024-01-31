Українців з російського списку пасажирів літака Іл-76 на обміні 31 січня не було — ГУР

Українських військовослужбовців, яких, як стверджувала російська сторона, планували для обміну, і вони нібито загинули під час аварії військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області тиждень тому, не було під час обміну, який відбувся 31 січня.
Росія ввела Україну в оману щодо військовополонених – ГУР
Зазначених Росією українських військових зі списку пасажирів російського літака Іл-76, який впав над Бєлгородською областю 24 січня, при обміні 31 січня не було.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Голосу Америки".
Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.
Як наголосили в ГУР, Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. "Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених", - заявили в розвідці.
Україна повертає захисників «Азовсталі»
31 січня з російського полону вдалося звільнити 207 українців, майже половина з яких – це захисники Маріуполя.
Координаційний штаб також офіційно підтвердив, що з російського полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара.
Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року.
Окрім того, повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».
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