Українців з російського списку пасажирів літака Іл-76 на обміні 31 січня не було — ГУР

Українських військовослужбовців, яких, як стверджувала російська сторона, планували для обміну, і вони нібито загинули під час аварії військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області тиждень тому, не було під час обміну, який відбувся 31 січня.

Росія ввела Україну в оману щодо військовополонених – ГУР

Зазначених Росією українських військових зі списку пасажирів російського літака Іл-76, який впав над Бєлгородською областю 24 січня, при обміні 31 січня не було.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Голосу Америки".

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Як повідомлялося, вранці в середу, 24 січня, під російським Бєлгородом упав літак Іл-76, на борту якого, за повідомленнями російських ЗМІ, могли перебувати українські військовополонені.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

Як наголосили в ГУР, Україна, зі свого боку, виконала всі домовленості для підготовки обміну, і російські полонені військовослужбовці були вчасно доставлені на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. "Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому. Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених", - заявили в розвідці.

Україна повертає захисників «Азовсталі»

31 січня з російського полону вдалося звільнити 207 українців, майже половина з яких – це захисники Маріуполя.

Координаційний штаб також офіційно підтвердив, що з російського полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара.

Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року.

Що важливо розуміти, за перші 6 місяців жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата. Поширити

Окрім того, повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».