Росія не виявляла готовності передати тіла полонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився над Бєлгородської області 24 січня.
РФ могла використовувати полонених як живий щит
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив “Суспільному“.
Юсов сказав, що є ймовірність того, що літак перевозив боєприпаси та полонених, яких використовували як живий щит.
За його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже над Бєлгородом не був оголошений режим тиші. Водночас РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається перевозити полонених літаком.
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо
24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.
Міноборони РФ заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили, що того дня готувався обмін.
Очільник ГУР Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту.
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