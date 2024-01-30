Росія не виявляла готовності передати тіла полонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився над Бєлгородської області 24 січня.

РФ могла використовувати полонених як живий щит

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив “Суспільному“.

Що там були наші полонені — це заява Росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті, — сказав він. Поширити

Юсов сказав, що є ймовірність того, що літак перевозив боєприпаси та полонених, яких використовували як живий щит.

За його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже над Бєлгородом не був оголошений режим тиші. Водночас РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається перевозити полонених літаком.

Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває, — наголосив представник ГУР. Поширити

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.

Міноборони РФ заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили, що того дня готувався обмін.

Очільник ГУР Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту.