Координаційний штаб підтвердив, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, імена яких опублікували російські пропагандисти після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

Зустріч з родичами українських полонених

Росія з великою затримкою надала Україні відповідь на прохання надати офіційний список полонених. Окупанти послались на один зі списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Зазначається, що під час зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених 26 січня опитані родичі зі згаданого списку ознайомились з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі.

Вони наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Представники Координаційного штабу підкреслили, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

Начальник ГУР та Коордштабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту згаданого літака.

Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань, — зазначив він. Поширити

Штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Уранці 24 січня російські Телеграм-канали поширили відео падіння літака Іл-76. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ написали, що на борту були нібито 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, 6 членів екіпажу і троє супровідників.

У ГУР підтвердили підготовку до обміну полоненими. Там уточнили, що РФ не попередила про перевезення полонених літаком.

Наразі немає точної інформації про те, хто перебував на літаку.

Також представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що до моргу в Бєлгороді доставили 5 тіл після падіння літака — кількість екіпажу літака.

Він повідомив, що на борту мали перебувати представники російської військово-політичної еліти, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.