Координационный штаб подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен пленными, имена которых были опубликованы российскими пропагандистами после падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
Встреча с родственниками украинских пленых
Россия с большой задержкой предоставила Украине ответ на просьбу предоставить официальный список пленных. Оккупанты сослались на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.
Во время встречи с родным и близкими украинских военнопленных 26 января опрошенные родственники из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы.
Они пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.
Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, как только уполномоченные органы будут обладать четкой и достоверной информацией по этому поводу.
Начальник ГУР и Коордштаба Кирилл Буданов подчеркнул, что отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту упомянутого самолета.
Штаб настаивает на всестороннем и компетентном международном расследовании этого события.
Падение Ил-76 в Белгородской области
Утром 24 января российские телеграммы-каналы распространили видео падение самолета Ил-76. Пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ написали, что на борту были якобы 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена, 6 членов экипажа и трое сопроводителей.
В ГУР подтвердили подготовку к обмену пленными. Там уточнили, что РФ не предупредила о перевозке пленных самолетом.
Пока нет точной информации о том, кто находился на самолете.
Также представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в морг в Белгороде доставили 5 тел после падения самолета — количество экипажа самолета.
Он сообщил, что на борту должны находиться представители российской военно-политической элиты, но в последний момент ФСБ запретила им садиться на самолет.
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