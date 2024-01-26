Координационный штаб подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен пленными, имена которых были опубликованы российскими пропагандистами после падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

Встреча с родственниками украинских пленых

Россия с большой задержкой предоставила Украине ответ на просьбу предоставить официальный список пленных. Оккупанты сослались на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

Во время встречи с родным и близкими украинских военнопленных 26 января опрошенные родственники из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы.

Они пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на их родных.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, как только уполномоченные органы будут обладать четкой и достоверной информацией по этому поводу.

Начальник ГУР и Коордштаба Кирилл Буданов подчеркнул, что отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог на самом деле находиться на борту упомянутого самолета.

Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из многих источников. Отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен, до сих пор вызывает много вопросов, — отметил он. Поделиться

Штаб настаивает на всестороннем и компетентном международном расследовании этого события.

Падение Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января российские телеграммы-каналы распространили видео падение самолета Ил-76. Пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ написали, что на борту были якобы 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена, 6 членов экипажа и трое сопроводителей.

В ГУР подтвердили подготовку к обмену пленными. Там уточнили, что РФ не предупредила о перевозке пленных самолетом.

Пока нет точной информации о том, кто находился на самолете.

Также представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в морг в Белгороде доставили 5 тел после падения самолета — количество экипажа самолета.

Он сообщил, что на борту должны находиться представители российской военно-политической элиты, но в последний момент ФСБ запретила им садиться на самолет.