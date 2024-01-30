РФ могла использовать пленных как живой щит

Про это представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил "Суспільному".

Что там были наши пленные — это заявление России и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны. Тем не менее, с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится хуже всего, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите, — сказал он. Поделиться

Юсов сказал, что есть вероятность того, что самолет перевозил боеприпасы и пленных, используемых в качестве живого щита.

По его словам, реакция России и обстоятельства крушения были провокативными, ведь над Белгородом не был объявлен режим тишины. В то же время, РФ не сообщала заранее, что собирается перевозить пленных самолетом.

Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди — это могло быть живым щитом, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа продолжается в этом направлении, — отметил представитель ГУР. Поделиться

Падение Ил-76 в Белгородской области: что известно

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.

Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили, что в тот день готовился обмен.

Глава ГУР Буданов рассказал, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто именно мог действительно находиться на борту.