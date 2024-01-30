Россия не проявляла готовности передать тела пленных, якобы находившихся на борту разбившегося над Белгородской областью Ил-76 24 января.
РФ могла использовать пленных как живой щит
Про это представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил "Суспільному".
Юсов сказал, что есть вероятность того, что самолет перевозил боеприпасы и пленных, используемых в качестве живого щита.
По его словам, реакция России и обстоятельства крушения были провокативными, ведь над Белгородом не был объявлен режим тишины. В то же время, РФ не сообщала заранее, что собирается перевозить пленных самолетом.
Падение Ил-76 в Белгородской области: что известно
24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.
Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили, что в тот день готовился обмен.
Глава ГУР Буданов рассказал, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто именно мог действительно находиться на борту.
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