Масштабний обмін полоненими 31 січня — нові подробиці та фото

31 січня відбувся 50-ий обмін полоненими між Україною та Росією. Вдалося повернути ще 207 наших захисників.

Новий обмін полоненими 31 січня. Відомі нові деталі

Як повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути понад дві сотні українських героїв.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України. Поширити

Окрім того, наголошується, що 180 Оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 — українські офіцери.

Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

Україна повертає захисників «Азовсталі»

Координаційний штаб також офіційно підтвердив, що з російського полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара.

Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року.

Що важливо розуміти, за перші 6 місяців жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата. Поширити

Окрім того, повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».

Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена «За мужність». Визволені з неволі двоє рідних братів, солдати ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний.