Масштабний обмін полоненими 31 січня — нові подробиці та фото

31 січня відбувся 50-ий обмін полоненими між Україною та Росією. Вдалося повернути ще 207 наших захисників.
Новий обмін полоненими 31 січня. Відомі нові деталі
Як повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України Володимира Зеленського вдалося повернути понад дві сотні українських героїв.
Окрім того, наголошується, що 180 Оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 — українські офіцери.
Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21.
Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.
Україна повертає захисників «Азовсталі»
Координаційний штаб також офіційно підтвердив, що з російського полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара.
Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року.
Окрім того, повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі».
Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена «За мужність». Визволені з неволі двоє рідних братів, солдати ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний.
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