У середу, 31 січня, в Україну з російського полону повернули 207 українських бранців.

Обмін полоненими 31 січня. З’явилися перші подробиці

Цю інформацію уже офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський.

Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці! Поширити

Обміни полоненими між РФ та Україною

Як повідомляв Online.ua, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, зірваний через падіння російського літака Іл-76 в районі Бєлгороду обмін військовополоненими 24 січня мав стати одним з найбільших від початку війни. Росія звинувачує у збитті літака Україну. Проте у ГУР повідомили, що це лише провокація та інформаційна атака Кремля проти України.

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту Іл-76, повинні були летіти російські високопосадовці. Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Юсов додав, що достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчивши рештки літака, "чорні скриньки" та уважно обстеживши місце авіатрощі. Проте Росія відмовляється надавати доступ українській стороні.

Раніше, 3 січня 2024 року, з російського полону в Україну повернули 230 українських воїнів і цивільних.

Це був найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Серед тих, хто повернувся додому — солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь», повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед них представників Збройних Сил України — 130 (серед них ТрО — 14, ВМС — 14), Національної гвардії — 55, Державної прикордонної служби — 38, Національної поліції — 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Серед повернутих були ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), а також українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).

До обміну, який відбувся 3 січня, Росія з серпня 2023 року в односторонньому порядку призупинила переговори з питань обмінів. Країна-терорист всіляко затягувала цей процес, звинувачуючи в цьому Україну.