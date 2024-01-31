В среду, 31 января, в Украину из российского плена вернули 207 украинских воинов.

Обмен пленными 31 января. Появились первые подробности

Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим. Сейчас очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Клименко – молодцы!, - сообщил президент Владимир Зеленский. Поделиться

Обмени пленными между РФ и Украиной

Как сообщал Online.ua, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, сорванный из-за падения российского самолета Ил-76 в районе Белгорода обмен военнопленными 24 января должен был быть одним из самых больших с начала войны. Россия обвиняет в сбитии самолета Украину.

Однако в ГУР сообщили, что это только провокация и информационная атака Кремля против Украины.

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту Ил-76 должны были лететь российские чиновники. Андрей Юсов официально подтвердил, что в тогда ФСБ запретила им садиться на борт. Юсов добавил, что выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучив остатки воздушного средства, "черные ящики" и внимательно обследовав место аварии. Однако Россия отказывается предоставлять доступ украинской стороне.

Ранее, 3 января 2024 года, из российского плена в Украину вернули 230 украинских и гражданских воинов.

Это был самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди вернувшихся домой — солдаты, сержанты, офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь", сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди них представителей Вооруженных Сил Украины - 130 (среди них ТРО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Среди возвращенных были те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), а также украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести (48).

До обмена, который состоялся 3 января, Россия с августа 2023 г. в одностороннем порядке приостановила переговоры по вопросам обменов. Страна-террорист всячески затягивала этот процесс, обвиняя в этом Украину.