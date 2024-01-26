По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, сорванный из-за падения российского самолета Ил-76 в районе Белгорода обмен военнопленными 24 января должен стать одним из крупнейших с начала войны.
Что известно о сорванном из-за авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом обмене пленными
Юсов также отметил, что Украина изучает информацию об обнародованных российскими пропагандистами якобы списках украинских пленных.
По его словам, если представители страны-агрессорки хотят обнародовать списки пленных, то могут это сделать при посредничестве соответствующих ведомств и организаций, занимающихся этими вопросами.
Чего Кремль стремится в ситуации с авиакатастрофой Ил-76
Юсов добавил, что выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучив остатки самолета, "черные ящики" и внимательно обследовав место авиатрощи.
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