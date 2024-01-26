Сорванный РФ обмен пленными должен быть одним из самых больших — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Сорванный РФ обмен пленными должен быть одним из самых больших — ГУР

Ил-76
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, сорванный из-за падения российского самолета Ил-76 в районе Белгорода обмен военнопленными 24 января должен стать одним из крупнейших с начала войны.

Что известно о сорванном из-за авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом обмене пленными

Мы не будем придавать точную цифру. И в обмен, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это должен быть один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще, можно сказать, что он должен быть юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся, - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов также отметил, что Украина изучает информацию об обнародованных российскими пропагандистами якобы списках украинских пленных.

То есть списки, которые появляются из-за источников российской пропаганды, появляются для того, чтобы протестовать и вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем, – отмечает представитель ГУР.

По его словам, если представители страны-агрессорки хотят обнародовать списки пленных, то могут это сделать при посредничестве соответствующих ведомств и организаций, занимающихся этими вопросами.

Чего Кремль стремится в ситуации с авиакатастрофой Ил-76

Конечно, тогда будут официальные комментарии. Пока это намеренная информационно-психологическая работа врага. Что касается именно конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обосновано, - подчеркивает Юсов.

Юсов добавил, что выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучив остатки самолета, "черные ящики" и внимательно обследовав место авиатрощи.

Пока, как мы слышим, Россия исключает возможность работы такой комиссии, - подчеркнул представитель ГУР.

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