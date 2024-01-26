За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, зірваний через падіння російського літака Іл-76 в районі Бєлгороду обмін військовополоненими 24 січня мав стати одним з найбільших від початку війни.
Що відомо про зірваний через авіакатастрофу Іл-76 під Бєлгородом обмін полоненими
Юсов також зазначив, що Україна вивчає інформацію про оприлюднені російськими пропагандистами нібито списки українських полонених.
За його словами, якщо представники країни-агресорки хочуть оприлюднити списки полонених, то можуть це зробити за посередництва відповідних відомств та організацій, які займаються цими питаннями.
Чого Кремль прагне у ситуації із авіакатастрофою Іл-76
Юсов додав, що достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчивши рештки літака, "чорні скриньки" та уважно обстеживши місце авіатрощі.
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