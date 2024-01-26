Зірваний Росією обмін полоненими мав бути одним з найбільших — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Зірваний Росією обмін полоненими мав бути одним з найбільших — ГУР

Іл-76
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, зірваний через падіння російського літака Іл-76 в районі Бєлгороду обмін військовополоненими 24 січня мав стати одним з найбільших від початку війни. 

Що відомо про зірваний через авіакатастрофу Іл-76 під Бєлгородом обмін полоненими

Ми не будемо надавати точної цифри. І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся, - підкреслив представник ГУР.

Юсов також зазначив, що Україна вивчає інформацію про оприлюднені російськими пропагандистами нібито списки українських полонених.

Тобто списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються для того, щоб протестувати та викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо, - зазначає представник ГУР.

За його словами, якщо представники країни-агресорки хочуть оприлюднити списки полонених, то можуть це зробити за посередництва відповідних відомств та організацій, які займаються цими питаннями.

Чого Кремль прагне у ситуації із авіакатастрофою Іл-76

Звичайно, що тоді будуть офіційні коментарі. Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога. Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна і обґрунтована, - наголошує Юсов.

Юсов додав, що достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчивши рештки літака, "чорні скриньки" та уважно обстеживши місце авіатрощі.

Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії, - підкреслив представник ГУР.

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Андрій Юсов

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