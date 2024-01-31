Масштабный обмен пленными 31 января — новые подробности и фото

31 января состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть еще 207 наших защитников.
Новый обмен пленниками 31 января. Известны новые детали
Как сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского удалось вернуть более двухсот украинских героев.
Кроме того, указано, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры.
По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.
Среди уволенных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.
Украина возвращает защитников «Азовстали»
Координационный штаб также официально подтвердил, что из российского плена удалось спасти младшего сержанта Захара.
Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из Азовстали в мае 2022 года.
Кроме того, возвращаются домой медики, которые в нечеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и «Азовстали».
Вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена «За мужество». Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный.
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