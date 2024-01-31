Масштабный обмен пленными 31 января — новые подробности и фото
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабный обмен пленными 31 января — новые подробности и фото

КШВОВ
обмен пленными
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31 января состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть еще 207 наших защитников.

Новый обмен пленниками 31 января. Известны новые детали

Как сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского удалось вернуть более двухсот украинских героев.

Среди спасенных военнослужащих 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

Кроме того, указано, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры.

По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из освобожденных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.

Среди уволенных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Украина возвращает защитников «Азовстали»

Координационный штаб также официально подтвердил, что из российского плена удалось спасти младшего сержанта Захара.

Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из Азовстали в мае 2022 года.

Что важно понимать, за первые 6 месяцев женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

Кроме того, возвращаются домой медики, которые в нечеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и «Азовстали».

Вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена «За мужество». Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц. Выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена.

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