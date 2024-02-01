З’явились перші супутникові знімки із місця падіння російського Іл-76 під Білгородом
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З’явились перші супутникові знімки із місця падіння російського Іл-76 під Білгородом

Іл-76

На супутникових знімках Planet Labs за 31 січня із  місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 видно, що він залишив при падіння слід приблизно на 500 метрів. 

З’явились перші супутникові знімки із місця падіння Іл-76

Літак впав 24 січня біля села Яблоново у Бєлгородській області РФ. Напередодні президент Росії Владімір Путін заявив, що літак впав внаслідок застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Відразу після падіння літака у Міноборони РФ заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, яких везли на обмін, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».

Хто насправді повинен був летіти в Іл-76

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.

Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.

На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування, — додав представник ГУР.

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