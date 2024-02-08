Журналісти видання The New York Times із посиланням на розвідку США стверджують, що російський Іл-76, який 24 січня впав в районі Бєлгорода, був нібито збитий з отриманого Україною від західних партнерів комплексу ППО Patriot.

Журналісти NYT заявляють про помилкове збиття Україною Іл-76

Журналісти видання із посиланням на анонімних співрозмовників з американської розвідки зазначають, що якщо у літаку і були українські військовополонені, то в Україні про це не знали.

При цьому співрозмовники видання припускають, що Росія могла перебільшити ймовірну кількість загиблих.

Україна, схоже, діяла на основі законних, але помилкових розвідувальних даних. Літак раніше використовувався для транспортування ракет, що робить його дуже цінним об'єктом, - пояснюють журналісти видання. Поширити

Американські офіційні особи не підтвердили особи пасажирів, але заявили, що принаймні деякі з них могли бути полоненими.

Проте офіційні особи США не критикували Україну за використання системи «Patriot» для ураження російських літаків загалом. Натомість вони заявили, що саме такі інновації Україні доведеться ухвалити.

Однак використання Україною ракети «Patriot» для збиття літака Іл-76 в районі Бєлгорода є прикладом того, як нова тактика ведення бою може бути не тільки перспективною, а й небезпечною.

Що відомо про використання Україною ППО “Patriot”

Минулого місяця американські військові стратеги зустрілися з українськими колегами у Вісбадені (Німеччина), щоб обговорити нову тактику, яка б могла допомогти змінити динаміку війни, яка минулого року зайшла в глухий кут.

Зокрема, наразі залишається незрозумілим, чи зможе Україна далі використовувати ППО “Patriot” у разі припинення військової допомоги з боку США, оскільки кожна така ракета коштує близько 4 млн доларів.

Спочатку «Патріот» було розроблено для ураження літаків, але після війни в Перській затоці було модернізовано, в першу чергу, для ураження тактичних балістичних ракет, оскільки поширеність та важливість цієї зброї на полі бою зросла.

Українці повернули “Patriot” до його витоків як зенітної зброї. У січні, вважаючи, що російський вантажний літак завантажений ракетами, українці влаштували йому засідку. Вони перемістили одну пускову установку "Patriot" ближче до кордону, а потім випустили ракету, коли вантажний літак опинився в межах досяжності. За словами американських чиновників, така тактика є творчою, але не революційною, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Українські офіційні особи вперше розробили план використання "Patriot" проти літаків минулої весни, частково для того, щоб спробувати завадити атакам авіації РФ.

13 травня українці перекинули пускову установку «Patriot» у район поблизу російського кордону та збили 5 літаків.

Після цієї операції Україна таємно перекинула систему «Patriot» на південь, де нею було збито російський винищувач Су-35 над Чорним морем.

Лише через кілька місяців, у листопаді, Україна підтвердила операцію, заявивши, що використання «Patriot» принаймні на якийсь час стримало російські операції.