РФ відмовляється пояснювати ситуацію щодо загиблих в авіатрощі Іл-76 — ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Україна зверталась до Росії щодо прояснення ситуації про нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76, який розбився поблизу Бєлгорода 24 січня, та повернення їхніх тіл додому, однак не отримала ніякої відповіді.

Що відомо про заяви РФ про нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76.

Юсов підкреслив, що питання є надзвичайно складним та драматичним.

За його словами, масштабний обмін військовополоненими, який відбувся 31 січня, став логічним завершенням зірваної операції через падіння російського Іл-76 в районі Бєлгорода.

В рамках вчорашнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня – за винятком 65 осіб зі списку тих, хто нібито був на борту літака.

Юсов наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався – вони досі вважаються військовополоненими.

Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині – чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу, - зазначив Юсов. Поширити

Що відомо про обмін військовополоненими після авіакатастрофи Іл-76

31 січня 40 поранених і важкохворих бійців повернулися до України з російського полону.

Серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону, – 40 поранених і важкохворих військовослужбовців, їх одразу забрали «швидкі».

Зазначених Росією українських військових зі списку пасажирів російського літака Іл-76, який впав над Бєлгородською областю 24 січня, при обміні 31 січня не було.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.