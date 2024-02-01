РФ відмовляється пояснювати ситуацію щодо загиблих в авіатрощі Іл-76 — ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Україна зверталась до Росії щодо прояснення ситуації про нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76, який розбився поблизу Бєлгорода 24 січня, та повернення їхніх тіл додому, однак не отримала ніякої відповіді.
Що відомо про заяви РФ про нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76.
Юсов підкреслив, що питання є надзвичайно складним та драматичним.
За його словами, масштабний обмін військовополоненими, який відбувся 31 січня, став логічним завершенням зірваної операції через падіння російського Іл-76 в районі Бєлгорода.
В рамках вчорашнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня – за винятком 65 осіб зі списку тих, хто нібито був на борту літака.
Юсов наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався – вони досі вважаються військовополоненими.
Що відомо про обмін військовополоненими після авіакатастрофи Іл-76
31 січня 40 поранених і важкохворих бійців повернулися до України з російського полону.
Серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону, – 40 поранених і важкохворих військовослужбовців, їх одразу забрали «швидкі».
Зазначених Росією українських військових зі списку пасажирів російського літака Іл-76, який впав над Бєлгородською областю 24 січня, при обміні 31 січня не було.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту російського літака Іл-76, і вважають, що ситуація може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. При цьому в ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-