РФ отказывается объяснять ситуацию по поводу погибших в авиакатастрофе Ил-76 — ГУР

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Украина обращалась в Россию о прояснении ситуации о якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76, разбившегося вблизи Белгорода 24 января, и возвращении их тел домой, однако не получила никакого ответа.
Что известно о заявлениях РФ о якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76.
Юсов подчеркнул, что вопрос чрезвычайно сложный и драматический.
По его словам, состоявшийся 31 января масштабный обмен военнопленными стал логическим завершением сорванной операции из-за падения российского Ил-76 в районе Белгорода.
В рамках вчерашнего обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января – за исключением 65 человек из списка якобы находившихся на борту самолета.
Юсов подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся – они до сих пор считаются военнопленными.
Что известно об обмене военнопленными после авиакатастрофы Ил-76
31 января 40 раненых и тяжелобольных бойцов вернулись в Украину из российского плена.
Среди тех, кто сегодня вернулся из российского плена – 40 раненых и тяжелобольных военнослужащих, их сразу забрали «скорые».
Указанных Россией украинских военных из списка пассажиров российского самолета Ил-76, упавшего над Белгородской областью 24 января, при обмене 31 января не было.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту российского самолета Ил-76, и считают, что ситуация может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. При этом в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться несостоявшийся обмен пленными.
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