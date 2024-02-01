РФ отказывается объяснять ситуацию по поводу погибших в авиакатастрофе Ил-76 — ГУР

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Украина обращалась в Россию о прояснении ситуации о якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76, разбившегося вблизи Белгорода 24 января, и возвращении их тел домой, однако не получила никакого ответа.

Что известно о заявлениях РФ о якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76.

Юсов подчеркнул, что вопрос чрезвычайно сложный и драматический.

По его словам, состоявшийся 31 января масштабный обмен военнопленными стал логическим завершением сорванной операции из-за падения российского Ил-76 в районе Белгорода.

В рамках вчерашнего обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января – за исключением 65 человек из списка якобы находившихся на борту самолета.

Юсов подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся – они до сих пор считаются военнопленными.

Что касается информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока что российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства относительно проведения беспристрастного международного расследования относительно не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри – были ли там люди, был ли там находившийся боекомплект кроме экипажа, - отметил Юсов. Поделиться

Что известно об обмене военнопленными после авиакатастрофы Ил-76

31 января 40 раненых и тяжелобольных бойцов вернулись в Украину из российского плена.

Среди тех, кто сегодня вернулся из российского плена – 40 раненых и тяжелобольных военнослужащих, их сразу забрали «скорые».

Указанных Россией украинских военных из списка пассажиров российского самолета Ил-76, упавшего над Белгородской областью 24 января, при обмене 31 января не было.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что не располагают достоверной информацией о том, кто именно находился на борту российского самолета Ил-76, и считают, что ситуация может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. При этом в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться несостоявшийся обмен пленными.