Падение Ил-76. Россия заявила о готовности передать Украине тела погибших
Категория
Мир
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Падение Ил-76. Россия заявила о готовности передать Украине тела погибших

падения Ил-76
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Источник:  online.ua

Власти РФ якобы готовы передать Киеву тела военнопленных, которые, как утверждает Россия, погибли во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Россия уверяет, что готова передать Украине тела погибших во время падения Ил-76

С официальным заявлением по этому поводу выступила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Для этого есть все необходимое с точки зрения процедуры... Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Уполномоченное по правам человека РФ

Как утверждает приспешница Путина, сейчас она находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что, мол, "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".

Татьяна Москалькова также добавила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем, которому она якобы "дала все ответы на вопрос об инциденте".

Относительно тел – я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждение и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности, – заявила Москалькова.

Россия уверяет, что готова передать Украине тела погибших во время падения Ил-76
Фото: скриншот

Как ГУР комментирует заявление Москальковой

По словам официального представителя ГУР Андрея Юсова, официальный Киев очень много раз обращался к стране-агрессорке по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных.

Работа в этом направлении продолжается. Как и расследование обстоятельств того, что на самом деле произошло с бортом Ил-76 и кто на самом деле там находился. Контакт на этот счет есть. Когда можно будет говорить о результатах, мы сообщим.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МО Украины

Падение Ил-76 в Белгородской области: что известно

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.

Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили, что в тот день готовился обмен.

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто именно мог действительно находиться на борту.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что украинских военнопленных на борту не было.

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