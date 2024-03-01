Падение Ил-76. Россия заявила о готовности передать Украине тела погибших

Власти РФ якобы готовы передать Киеву тела военнопленных, которые, как утверждает Россия, погибли во время падения Ил-76 в Белгородской области 24 января.
Россия уверяет, что готова передать Украине тела погибших во время падения Ил-76
С официальным заявлением по этому поводу выступила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
Как утверждает приспешница Путина, сейчас она находится в контакте с представителями Украины по делу о падении самолета и что, мол, "украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел".
Татьяна Москалькова также добавила, что этот вопрос она обсуждает с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем, которому она якобы "дала все ответы на вопрос об инциденте".
Как ГУР комментирует заявление Москальковой
По словам официального представителя ГУР Андрея Юсова, официальный Киев очень много раз обращался к стране-агрессорке по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных.
Падение Ил-76 в Белгородской области: что известно
24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.
Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили, что в тот день готовился обмен.
Шеф украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто именно мог действительно находиться на борту.
Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что украинских военнопленных на борту не было.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-