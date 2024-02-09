Украинских пленных не было на борту российского Ил-76 - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на борту российского самолета Ил-76 не было украинских военнопленных.
Данилов возразил присутствие украинских пленных на борту Ил-76
Секретарь СНБО отметил, что если бы гибель пленных была правдой, то россияне обязательно воспользовались бы этой ситуацией и сняли ее.
Данилов подчеркнул, что в современном мире ничего скрыть невозможно.
В то же время секретарь СНБО добавил, что у Украины нет достаточной информации о том, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день.
Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76
Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.
Андрей Юсов официально подтвердил, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.
По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.
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