Украинских пленных не было на борту российского Ил-76 - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на борту российского самолета Ил-76 не было украинских военнопленных.

Данилов возразил присутствие украинских пленных на борту Ил-76

Действительно в России потерпел крушение самолет. Были ли там наши пленники, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве, — отметил Данилов. Алексей Данилов Секретарь СНБО

Секретарь СНБО отметил, что если бы гибель пленных была правдой, то россияне обязательно воспользовались бы этой ситуацией и сняли ее.

Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. Поэтому дождемся, нужно просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка, — указал чиновник. Поделиться

Данилов подчеркнул, что в современном мире ничего скрыть невозможно.

В то же время секретарь СНБО добавил, что у Украины нет достаточной информации о том, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день.

Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.

Андрей Юсов официально подтвердил, что в момент ФСБ запретила им садиться на борт.

По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.