Українських полонених не було на борту російського Іл-76 — Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації

Українських полонених не було на борту російського Іл-76 — Данілов

Данілов
Джерело:  Бабель

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на борту російського літака Іл-76 не було українських військовополонених.

Данілов заперечив присутність українських полонених на борту Іл-76

Дійсно у Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, та на основі того, що відбувалося далі. Якби це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б у значній кількості, — зазначив Данілов.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Секретар РНБО

Секретар РНБО наголосив, що якби загибель полонених була правдою, то росіяни обов'язково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її.

Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. Тому дочекаймося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, й вони б усе показували. Їм немає чого показати, бо якби це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка, — вказав посадовець.

Данілов підкреслив, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

Водночас секретар РНБО додав, що Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти у той день.

Хто насправді повинен був летіти в Іл-76

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.

Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.

На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування, — додав представник ГУР.

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