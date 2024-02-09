Українських полонених не було на борту російського Іл-76 — Данілов

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на борту російського літака Іл-76 не було українських військовополонених.
Данілов заперечив присутність українських полонених на борту Іл-76
Секретар РНБО наголосив, що якби загибель полонених була правдою, то росіяни обов'язково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її.
Данілов підкреслив, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.
Водночас секретар РНБО додав, що Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти у той день.
Хто насправді повинен був летіти в Іл-76
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.
Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.
За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.
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