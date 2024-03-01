Падіння Іл-76. Росія заявила про готовність передати Україні тіла загиблих
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Падіння Іл-76. Росія заявила про готовність передати Україні тіла загиблих

Іл-76
Джерело:  online.ua

Влада РФ готова передати Києву тіла військовополонених, які, як стверджує Росія, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Росія запевняє, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76

З офіційною заявою з цього приводу виступила уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова.

Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують.

Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова

Уповноважена із прав людини РФ

Як стверджує поплічниця Путіна, наразі вона знаходиться в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що, мовляв, "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".

Тетяна Москалькова також додала, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".

Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи, − заявила Москалькова.

Росія запевняє, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76
Фото: скриншот

Як ГУР коментує заяву Москалькової

За словами офіційного представника ГУР Андрія Юсова, офіційний Київ дуже багато разів звертався до країни-агресорки з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.

Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО України

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.

Міноборони РФ заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили, що того дня готувався обмін.

Шеф української розвідки Кирило Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що українських військовополонених на борту не було.

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