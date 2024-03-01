Падіння Іл-76. Росія заявила про готовність передати Україні тіла загиблих

Влада РФ готова передати Києву тіла військовополонених, які, як стверджує Росія, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.
Росія запевняє, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76
З офіційною заявою з цього приводу виступила уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова.
Як стверджує поплічниця Путіна, наразі вона знаходиться в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що, мовляв, "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".
Тетяна Москалькова також додала, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".
Як ГУР коментує заяву Москалькової
За словами офіційного представника ГУР Андрія Юсова, офіційний Київ дуже багато разів звертався до країни-агресорки з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо
24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.
Міноборони РФ заявило, що на борту нібито перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили, що того дня готувався обмін.
Шеф української розвідки Кирило Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту.
Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що українських військовополонених на борту не було.
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