В Ивановской области РФ над аэродромом загорелся и упал самолет Ил-76 — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ивановской области РФ над аэродромом загорелся и упал самолет Ил-76 — видео

Место падения самолета
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Источник:  online.ua

У города Иваново в России 12 марта загорелся и упал самолет. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В РФ упал самолет Ил-76

Около 12:00 начали появляться сообщения о падении самолета возле города Иваново. Сообщается, что он упал в лесополосе в 2 км от аэродрома "Северный".

Состояние самолета и судьба экипажа пока неизвестны.

Предварительно речь идет об Ил-76, пишут российские телеграмм-каналы. Официальной информации пока нет.

На аэродроме "Северный" базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, пишет российская служба Радио Свобода.

Место дислокации А-50

Аэродром "Иваново-Северный", расположенный в Ивановской области РФ, является основным местом дислокации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

OSINT-наблюдатель MT_Anderson ранее опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что на авиабазе находятся 11 самолетов А-50: четыре машины активно используются на дежурстве, один самолет снаружи исправен, но стоит без движения, и еще минимум шесть А-50 на хранении, с которых сняли двигатели.

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