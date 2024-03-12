В Івановській області РФ над аеродромом загорівся та впав літак Іл-76 — відео

Біля міста Іваново в Росії 12 березня загорівся та впав літак. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

У РФ впав літак Іл-76

Близько 12.00 почали з’являтися повідомлення про падіння літака біля міста Іваново. Повідомляється, що він впав у лісосмузі за 2 км від аеродрому "Сєвєрний".

Стан літака і доля екіпажу поки що невідомі.

Попередньо, йдеться про Іл-76, пишуть російські телеграм-канали. Офіційної інформації наразі немає.

На аеродромі "Сєвєрний" базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, пише російська служба Радіо Свобода.

Місце дислокації А-50

Аеродром "Іваново-Північний", розташований в Івановській області РФ, є основним місцем дислокації літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 і А-50У.

OSINT-спостерігач MT_Anderson раніше опублікував супутникові знімки, на яких видно, що на авіабазі знаходяться 11 літаків А-50: чотири машини активно використовуються на чергуванні, один літак зовні справний, але стоїть без руху, і ще мінімум шість А-50 на зберіганні, з яких зняли двигуни.