Падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ. Ліквідовано 15 осіб екіпажу

Унаслідок падіння літака Іл-76 в Іванівській області РФ ліквідовано 15 осіб. Саме стільки людей перебувало на борту під час аварії.

Що відомо про екіпаж літака Іл-76

Як повідомляють росЗМІ, 15 людей загинули під час аварії військово-транспортника Іл-76 в Іванівській області. На борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів.

Згідно з інформацією ВЧК-ОГПУ пасажирами Іл-76 можуть бути оператори-офіцери з ДРЛО, в тому числі А-50, а аеропорт Північний в Івановській області, поблизу якого впав літак, — це одна з баз дислокації літаків ДРЛО, зокрема А-50.

При цьому зазначено, що однією з причин загоряння двигуна Іл-76, що впав в Іванівській області, може бути розрив роторної частини.

За нашою інформацією, військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує, — пояснюється в повідомленні. Поширити

Зазначається, що цей недолік намагалися виправити ще в СРСР, але не вийшло. Сучасні Іл-76МД-90А випускають уже з новими двигунами. Але й старі модифікації використовуються. Приміром, це Іл-76, який упав під Рязанню під час тренувального польоту 2022 року, — також після загоряння двигуна.

Тоді п'ятеро людей загинули, четверо постраждали.

Що відомо про падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ

Палаючий літак помітили в небі над Іванівською областю РФ 12 березня. У Міноборони РФ повідомили, що Іл-76 зазнав аварії під час виконання планового польоту.

Повідомляється, що він впав у лісосмузі за 2 км від аеродрому "Сєвєрний".