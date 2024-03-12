Падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ. Ліквідовано 15 осіб екіпажу

Унаслідок падіння літака Іл-76 в Іванівській області РФ ліквідовано 15 осіб. Саме стільки людей перебувало на борту під час аварії.
Що відомо про екіпаж літака Іл-76
Як повідомляють росЗМІ, 15 людей загинули під час аварії військово-транспортника Іл-76 в Іванівській області. На борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів.
Згідно з інформацією ВЧК-ОГПУ пасажирами Іл-76 можуть бути оператори-офіцери з ДРЛО, в тому числі А-50, а аеропорт Північний в Івановській області, поблизу якого впав літак, — це одна з баз дислокації літаків ДРЛО, зокрема А-50.
При цьому зазначено, що однією з причин загоряння двигуна Іл-76, що впав в Іванівській області, може бути розрив роторної частини.
Зазначається, що цей недолік намагалися виправити ще в СРСР, але не вийшло. Сучасні Іл-76МД-90А випускають уже з новими двигунами. Але й старі модифікації використовуються. Приміром, це Іл-76, який упав під Рязанню під час тренувального польоту 2022 року, — також після загоряння двигуна.
Тоді п'ятеро людей загинули, четверо постраждали.
Що відомо про падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ
Палаючий літак помітили в небі над Іванівською областю РФ 12 березня. У Міноборони РФ повідомили, що Іл-76 зазнав аварії під час виконання планового польоту.
Повідомляється, що він впав у лісосмузі за 2 км від аеродрому "Сєвєрний".
На аеродромі "Сєвєрний" базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, пише російська служба Радіо Свобода.
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