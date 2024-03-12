Падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ. Ліквідовано 15 осіб екіпажу
Категорія
Події
Дата публікації

Падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ. Ліквідовано 15 осіб екіпажу

іл-76
Джерело:  online.ua

Унаслідок падіння літака Іл-76 в Іванівській області РФ ліквідовано 15 осіб. Саме стільки людей перебувало на борту під час аварії.

Що відомо про екіпаж літака Іл-76

Як повідомляють росЗМІ, 15 людей загинули під час аварії військово-транспортника Іл-76 в Іванівській області. На борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів.

Згідно з інформацією ВЧК-ОГПУ пасажирами Іл-76 можуть бути оператори-офіцери з ДРЛО, в тому числі А-50, а аеропорт Північний в Івановській області, поблизу якого впав літак, — це одна з баз дислокації літаків ДРЛО, зокрема А-50.

При цьому зазначено, що однією з причин загоряння двигуна Іл-76, що впав в Іванівській області, може бути розрив роторної частини.

За нашою інформацією, військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує, — пояснюється в повідомленні.

Зазначається, що цей недолік намагалися виправити ще в СРСР, але не вийшло. Сучасні Іл-76МД-90А випускають уже з новими двигунами. Але й старі модифікації використовуються. Приміром, це Іл-76, який упав під Рязанню під час тренувального польоту 2022 року, — також після загоряння двигуна.

Тоді п'ятеро людей загинули, четверо постраждали.

Що відомо про падіння літака Іл-76 в Івановській області РФ

Палаючий літак помітили в небі над Іванівською областю РФ 12 березня. У Міноборони РФ повідомили, що Іл-76 зазнав аварії під час виконання планового польоту.

Повідомляється, що він впав у лісосмузі за 2 км від аеродрому "Сєвєрний".

На аеродромі "Сєвєрний" базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, пише російська служба Радіо Свобода.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
NYT назвав причину падіння Іл-76 під Бєлгородом
Падіння Іл-76
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Падіння Іл-76. Росія заявила про готовність передати Україні тіла загиблих
Іл-76
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В Івановській області РФ над аеродромом загорівся та впав літак Іл-76 — відео
Місце падіння літака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?