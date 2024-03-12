За інформацією аналітиків інсайдерського ресурсу “ВЧК-ОГПУ”, на борту літака Іл-76, який розбився в Івановській області, могли бути провідні оператори літака розвідника А-50.
Що відомо про обставини авіакатастрофи Іл-76 в Іванівській області
Аналітики ресурсу із посиланням на власні джерела зазначають, що аеропорт “Північний” на території Івановської області, поблизу якого розбився Іл-76, є місцем дислокації літаків дальної геолокаційної розвідки злочинної армії РФ, серед яких, зокрема, А-50.
Що відомо про причини падіння Іл-76
За інформацією експертів порталу Defense Express, авіакатастрофа Іл-76 в Івановській області дуже нагадує аналогічне падіння Іл-76 у Рязані, 24 червня 2022 року.
Зазначається, що тоді також у літака під час зліту спалахнув двигун.
Аналітики підкреслили, що через загоряння двигуна за весь час експлуатації Іл-76 з 1975 року, окрім цих двох випадків, було втрачено лише один Іл-76 під Баку у 1989 році.
Причиною катастрофи, у якій загинуло 57 осіб став конструкційний дефект двигуна Д-30КП з руйнуванням міжвального підшипника.
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