У російському Іл-76 могли загинути оператори літака-розвідника А-50
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У російському Іл-76 могли загинути оператори літака-розвідника А-50

Падіння Іл-76
Джерело:  online.ua

За інформацією аналітиків інсайдерського ресурсу “ВЧК-ОГПУ”, на борту літака Іл-76, який розбився в Івановській області, могли бути провідні оператори літака розвідника А-50. 

Що відомо про обставини авіакатастрофи Іл-76 в Іванівській області

Аналітики ресурсу із посиланням на власні джерела зазначають, що аеропорт “Північний” на території Івановської області, поблизу якого розбився Іл-76, є місцем дислокації літаків дальної геолокаційної розвідки злочинної армії РФ, серед яких, зокрема, А-50.

Як повідомляють джерела ВЧК-ОГПУ, пасажирами збитого сьогодні в Івановській області Іл-76 могли бути оператори – офіцери комплексу ДРЛО, - підкреслюється у публікації “ВЧК-ОГПУ”.

Що відомо про причини падіння Іл-76

За інформацією експертів порталу Defense Express, авіакатастрофа Іл-76 в Івановській області дуже нагадує аналогічне падіння Іл-76 у Рязані, 24 червня 2022 року.

Зазначається, що тоді також у літака під час зліту спалахнув двигун.

Бо насправді втрата одного з чотирьох двигунів для Іл-76 не є безумовно катастрофічним наслідком. Цей літак може навіть здійснити зліт на трьох двигунах. Водночас причиною, за якою Іл-76 міг впасти через пожежу, якщо виключити помилкові дії екіпажу, може бути нештатне спрацювання системи пожежогасіння у повітрі. Й попри те, що полум'я було приборкане, конструкція не витримала температурних навантажень, а двигун відпав у польоті. А це вже цілком могло призвести до порушень у системі керування літаком. Як й сценарій, за яким двигун через дефекти розлетівся й перебив гідравлічні системи, - йдеться у матеріалі видання.

Аналітики підкреслили, що через загоряння двигуна за весь час експлуатації Іл-76 з 1975 року, окрім цих двох випадків, було втрачено лише один Іл-76 під Баку у 1989 році.

Причиною катастрофи, у якій загинуло 57 осіб став конструкційний дефект двигуна Д-30КП з руйнуванням міжвального підшипника.

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