Под Белгородом упал русский вертолет. Один пилот ранен
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Проиcшествия
Дата публикации

Под Белгородом упал русский вертолет. Один пилот ранен

вертолет
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Источник:  online.ua

В Белгородской области РФ упал вертолет Ми-8. На борту во время аварии находились четыре человека.

Что известно о падении вертолета Ми-8 под Белгородом

Как отмечают росСМИ, авария произошла утром 21 марта, но информация о ней просочилась только через сутки.

Вертолет совершил жесткую посадку утром 21 марта недалеко от поселка Ровеньки. На борту находились 4 человека. Сам вертолет получил механические повреждения, — говорится в сообщении.

По данным российских пабликов, один из пострадавших доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.

Ми-8 — один из двух самых массовых двигательных вертолетов в мире, предназначенный для выполнения многих военных и гражданских задач. Он используется в более чем 50 странах, включая Индию, Китай и Иран.

По данным, стоимость вертолета Ми-8 стартует с шести миллионов долларов.

Что известно о последних авиакатастрофах в РФ

12 марта в Ивановской области РФ у военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76.

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Как утверждает Минобороны России, самолет вроде бы не смог долететь до полосы аэродрома "Северный" и упал в районе местного кладбища.

Что важно понимать, на аэродроме "Северный" базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и военно-транспортная авиация.

Кроме этого, 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. За бортом во время крушения находились 20 человек.

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