«Соловьев, приезжай!». Жители Белгорода жестко отреагировали на наглую ложь пропагандиста

Жители Белгорода оставляют комментарии под видео российского пропагандиста Владимира Соловьева, где он назвал «мерзкой истерикой» жалобы людей на обстрелы.

Белгородцы приглашают пропагандиста Соловьева пожить под обстрелами в их городе

В эфире своей программы Соловьев подверг критике «большое количество разных животных», которые жаловались на обстрелы и просили о помощи.

Затем в эфире показали съездивший на места обстрела репортаж Соловьева.

Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что "федералы" бросили [Белгород], — заткнитесь, твари, — в своей хамской манере обратился к белгородцам пропагандист.

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После выхода программы на речь ведущего отреагировали местные жители. Соловьеву предложили перевезти свою студию в Белгород и вещать оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города каждый день. Подумайте о своих словах», — обратился к Соловьеву один из комментаторов.

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Белгородцы даже запустили специальный хештег — «Соловьев Приезжай Белгород Ждет».

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Некоторые из местных обещают встретить Соловьева с хлебом-солью и фейерверками, потому что в городе "ежедневно невероятное музыкальное сопровождение". Другой пользователь приглашает "месье Соловьева" попеть, как здесь все хорошо, среди "белгородских истериков, на пару дней, можно с Грайворона или Шебекина".

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Белгородцы называют "гадкой истерикой" именно телепередачи пропагандиста и приглашают пожить в их городе хотя бы месяц. Хотя сомневаются, выживет ли Соловьев среди обстрелов хотя бы день.

Что известно о последствиях нового обстрела Белгорода

Минобороны страны-агрессора заявило о новом обстреле Белгорода 24 марта и ожидаемо обвинило в этом Украину.

В минобороны РФ заявили, что якобы Украина обстреляла город из РСЗО RM-70 "Vimpire".

Очередными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — вызывающе заявляют в оборонном ведомстве страны-агрессоры. Поделиться

В сети же сообщают о том, что в результате "работы ПВО" повреждено здание университета — БГТУ им. В.Г. Шухова, жилой дом на проспекте Славы.

На десятом этаже обрушился балкон, во дворе повреждены несколько автомобилей, — распространяют информацию в российских соцсетях.

Россияне заявляют, что в результате обстрела пострадали шесть человек.