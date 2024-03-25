«Соловьев, приезжай!». Жители Белгорода жестко отреагировали на наглую ложь пропагандиста
Категория
Мир
Дата публикации

«Соловьев, приезжай!». Жители Белгорода жестко отреагировали на наглую ложь пропагандиста

Соловьев
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Источник:  online.ua

Жители Белгорода оставляют комментарии под видео российского пропагандиста Владимира Соловьева, где он назвал «мерзкой истерикой» жалобы людей на обстрелы.

Белгородцы приглашают пропагандиста Соловьева пожить под обстрелами в их городе

В эфире своей программы Соловьев подверг критике «большое количество разных животных», которые жаловались на обстрелы и просили о помощи.

Затем в эфире показали съездивший на места обстрела репортаж Соловьева.

Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что "федералы" бросили [Белгород], — заткнитесь, твари, — в своей хамской манере обратился к белгородцам пропагандист.

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После выхода программы на речь ведущего отреагировали местные жители. Соловьеву предложили перевезти свою студию в Белгород и вещать оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города каждый день. Подумайте о своих словах», — обратился к Соловьеву один из комментаторов.

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Белгородцы даже запустили специальный хештег — «Соловьев Приезжай Белгород Ждет».

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Некоторые из местных обещают встретить Соловьева с хлебом-солью и фейерверками, потому что в городе "ежедневно невероятное музыкальное сопровождение". Другой пользователь приглашает "месье Соловьева" попеть, как здесь все хорошо, среди "белгородских истериков, на пару дней, можно с Грайворона или Шебекина".

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Белгородцы называют "гадкой истерикой" именно телепередачи пропагандиста и приглашают пожить в их городе хотя бы месяц. Хотя сомневаются, выживет ли Соловьев среди обстрелов хотя бы день.

Что известно о последствиях нового обстрела Белгорода

Минобороны страны-агрессора заявило о новом обстреле Белгорода 24 марта и ожидаемо обвинило в этом Украину.

В минобороны РФ заявили, что якобы Украина обстреляла город из РСЗО RM-70 "Vimpire".

Очередными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — вызывающе заявляют в оборонном ведомстве страны-агрессоры.

В сети же сообщают о том, что в результате "работы ПВО" повреждено здание университета — БГТУ им. В.Г. Шухова, жилой дом на проспекте Славы.

На десятом этаже обрушился балкон, во дворе повреждены несколько автомобилей, — распространяют информацию в российских соцсетях.

Россияне заявляют, что в результате обстрела пострадали шесть человек.

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