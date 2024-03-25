«Соловйов, приїжджай!». Жителі Бєлгорода жорстко відреагували на зухвалу брехню пропагандиста
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«Соловйов, приїжджай!». Жителі Бєлгорода жорстко відреагували на зухвалу брехню пропагандиста

Соловйьов
Джерело:  online.ua

Мешканці Бєлгорода залишають коментарі під відео російського пропагандиста Володимира Соловйова, де він назвав «мерзотною істерикою» скарги людей на обстріли.

Бєлгородці запрошують пропагандиста Соловйова пожити під обстрілами у їхньому місті

В ефірі cвоєї програми Соловйов розкритикував «велику кількість різних тварин», які скаржилися на обстріли та просили про допомогу.

Потім в ефірі показали репортаж Соловйова, котрий з'їздив на місця обстрілу.

Тому всім тим, хто намагається сказати, що "федерали" кинули [Білгород], — заткніться, тварюки, — у своїй хамській манері звернувся до бєлгородців пропагандист.

Після виходу програми на промову ведучого відреагували місцеві мешканці. Соловйову запропонували перевезти свою студію до Бєлгорода і вести мовлення звідти. «Не дай Боже пережити вам те, що переживають жителі нашого міста щодня. Подумайте про свої слова», — звернувся до Соловйова один із коментаторів.

Бєлгородці навіть запустили спеціальний хештег — «СоловьевПриезжайБелгородЖдет».

Дехто з місцевих обіцяє зустріти Соловйова з хлібом-сіллю та фейєрверками, бо у місті “щодня неймовірний музичний супровід”. Інший користувач запрошує “месьє Соловйова” поспівати, як тут все гарно, серед “істериків бєлгородських, на пару днів, можна з Грайворона чи Шебекіна”.

Бєлгородці називають “бридкою істерикою” саме телепередачі пропагандиста і запрошують пожити у їхньому місті хоча б місяць. Хоча сумніваються, чи виживе Соловйов тут серед обстрілів хоча б день.

Що відомо про наслідки нового обстрілу Бєлгорода

Міноборони країни-агресорки заявило про новий обстріл Бєлгорода 24 березня та очікувано звинуватило у цьому Україну. 

У міноборони РФ заявили, що нібито Україна обстріляла місто з РСЗВ RM-70 “Vimpire”.

Черговими засобами ППО двадцять два реактивні снаряди знищено в повітрі над Бєлгородською областю, — зухвало заявляють у оборонному відомстві країни-агресорки.

У мережі ж повідомляють про те, що внаслідок "роботи ППО" пошкоджено будівлю університету — БДТУ ім. В.Г. Шухова, житловий будинок на проспекті Слави.

На десятому поверсі обвалився балкон, у дворі пошкоджено кілька автомобілів, — поширюють інформацію у російських соцмережах.

Росіяни заявляють, що внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб.

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