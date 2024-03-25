«Соловйов, приїжджай!». Жителі Бєлгорода жорстко відреагували на зухвалу брехню пропагандиста

Мешканці Бєлгорода залишають коментарі під відео російського пропагандиста Володимира Соловйова, де він назвав «мерзотною істерикою» скарги людей на обстріли.

Бєлгородці запрошують пропагандиста Соловйова пожити під обстрілами у їхньому місті

В ефірі cвоєї програми Соловйов розкритикував «велику кількість різних тварин», які скаржилися на обстріли та просили про допомогу.

Потім в ефірі показали репортаж Соловйова, котрий з'їздив на місця обстрілу.

Тому всім тим, хто намагається сказати, що "федерали" кинули [Білгород], — заткніться, тварюки, — у своїй хамській манері звернувся до бєлгородців пропагандист.

Після виходу програми на промову ведучого відреагували місцеві мешканці. Соловйову запропонували перевезти свою студію до Бєлгорода і вести мовлення звідти. «Не дай Боже пережити вам те, що переживають жителі нашого міста щодня. Подумайте про свої слова», — звернувся до Соловйова один із коментаторів.

Бєлгородці навіть запустили спеціальний хештег — «СоловьевПриезжайБелгородЖдет».

Дехто з місцевих обіцяє зустріти Соловйова з хлібом-сіллю та фейєрверками, бо у місті “щодня неймовірний музичний супровід”. Інший користувач запрошує “месьє Соловйова” поспівати, як тут все гарно, серед “істериків бєлгородських, на пару днів, можна з Грайворона чи Шебекіна”.

Бєлгородці називають “бридкою істерикою” саме телепередачі пропагандиста і запрошують пожити у їхньому місті хоча б місяць. Хоча сумніваються, чи виживе Соловйов тут серед обстрілів хоча б день.

Що відомо про наслідки нового обстрілу Бєлгорода

Міноборони країни-агресорки заявило про новий обстріл Бєлгорода 24 березня та очікувано звинуватило у цьому Україну.

У міноборони РФ заявили, що нібито Україна обстріляла місто з РСЗВ RM-70 “Vimpire”.

Черговими засобами ППО двадцять два реактивні снаряди знищено в повітрі над Бєлгородською областю, — зухвало заявляють у оборонному відомстві країни-агресорки. Поширити

У мережі ж повідомляють про те, що внаслідок "роботи ППО" пошкоджено будівлю університету — БДТУ ім. В.Г. Шухова, житловий будинок на проспекті Слави.

На десятому поверсі обвалився балкон, у дворі пошкоджено кілька автомобілів, — поширюють інформацію у російських соцмережах.

Росіяни заявляють, що внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб.