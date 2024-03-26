В РФ заявили про масштабний обстріл Бєлгорода та області. Є постраждалі
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В РФ заявили про масштабний обстріл Бєлгорода та області. Є постраждалі

вибух

Вночі Бєлгород та Бєлгородська область опинилися під обстрілом з повітря. Внаслідок атак зафіксовані руйнування інфраструктури, постраждали місцеві жителі.

Що відомо про обстріл Бєлгороду і області

Після 2:00 у місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Згодом у регіоні почалася робота ППО.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на підльоті до міста сили ППО збили 13 повітряних цілей.

За його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого — закрита черепно-мозкова травма.

Бригадами швидкої постраждалих доправили до міської лікарні №2 міста Бєлгород. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани, — повідомив Гладков.

Ситуація в Бєлгородській області

12 березня бійці "Російського добровольчого корпусу" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон України з Росією та взяли під контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях.

Пізніше "Сибірський батальйон" повністю взяв під контроль селище Горьковський у Бєлгородській області. Добровольці анонсували нові удари по військових об'єктах і військових РФ у Курську та Бєлгороді. Цивільних закликали евакуюватися.

23 березня мер Бєлгорода повідомив про аварійне відключення електроенергії на двох вулицях міста після начебто атаки ЗСУ.

У відповідь на рейд добровольців, підконтрольна режиму Путіна авіація вдарила бомбами ФАБ-250 у Бєлгородській області.

Російські добровольці повідомили, що кінцева мета їхня операцій полягає у ліквідації путінського режиму в Росії. Зокрема, добровольці під Бєлгородом знищили понад 450 кремлівських найманців.

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