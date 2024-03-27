В Белгороде жалуются на атаку дронами здания МВД
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Проиcшествия
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В Белгороде жалуются на атаку дронами здания МВД

Белгород
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Источник:  online.ua

Российские пропагандисты заявили, что днем 27 марта в административное здание Белгорода влетел украинский БПЛА.

В Белгороде раздался взрыв возле здания МВД

Местные телеграм-каналы сообщают, что сейчас на проспекте Славы возле здания МВД в Белгороде есть “скорые” и пожарные авто. Дорога перекрыта.

По предварительной информации, есть пострадавшая: у женщины осколочное непроницаемое ранение груди и резаная рана руки.

В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор.

Что известно об обстреле Белгорода и области

После 2:00 26 марта в городе и области была объявлена ракетная опасность. Впоследствии в регионе началась работа ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете в город силы ПВО сбили 13 воздушных целей.

По его словам, в поселке Дубово пострадали два человека. У одного мужчины закрыта черепно-мозговая травма с открытой раной левого височного участка и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.

Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгород. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В поселке Дубово разные повреждения зафиксированы в 20 частных жилищных домовладениях и одном хозяйственном здании: выбиты окна, иссечены фасады, кровли и заборы, — сообщил Гладков.

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