У Бєлгороді скаржаться на атаку дронами будівлі МВС

Російські пропагандисти заявили, що вдень 27 березня у адміністративну будівлю Бєлгорода влетів український БПЛА.
У Бєлгороді пролунав вибух поблизу будівлі МВС
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зараз на проспекті Слави біля будівлі МВС у Бєлгороді є “швидкі” та пожежні авто. Дорогу перекрито.
За попередньою інформацією, є постраждала: у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки.
Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби, повідомив губернатор.
Що відомо про обстріл Бєлгорода і області
Після 2:00 26 березня у місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Згодом у регіоні почалася робота ППО.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на підльоті до міста сили ППО збили 13 повітряних цілей.
За його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого — закрита черепно-мозкова травма.
Бригадами швидкої постраждалих доправили до міської лікарні № 2 міста Бєлгород. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.
У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани, — повідомив Гладков.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-