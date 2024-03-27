У Бєлгороді скаржаться на атаку дронами будівлі МВС
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У Бєлгороді скаржаться на атаку дронами будівлі МВС

Дрон
Джерело:  online.ua

Російські пропагандисти заявили, що вдень 27 березня у адміністративну будівлю Бєлгорода влетів український БПЛА.

У Бєлгороді пролунав вибух поблизу будівлі МВС

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зараз на проспекті Слави біля будівлі МВС у Бєлгороді є “швидкі” та пожежні авто. Дорогу перекрито.

За попередньою інформацією, є постраждала: у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки.

Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби, повідомив губернатор.

Що відомо про обстріл Бєлгорода і області

Після 2:00 26 березня у місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Згодом у регіоні почалася робота ППО.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на підльоті до міста сили ППО збили 13 повітряних цілей.

За його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого — закрита черепно-мозкова травма.

Бригадами швидкої постраждалих доправили до міської лікарні № 2 міста Бєлгород. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани, — повідомив Гладков.

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