По информации российских СМИ, авиация оккупационной армии РФ сбросила по меньшей мере 3 авиабомба на Белгородскую область.

Что известно о бомбардировке авиацией РФ Белгородской области

По информации российских изданий ASTRA и "Пепел", на территорию Белгородщины российские военные преступники сбросили 250-килограммовую и 500-килограммовую авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.

Кроме этого зафиксирован случай сброса управляемой авиабомбы КАБ-1500.

Еще 2 авиабомба впустили на Белгородскую область российские самолеты. Эвакуированы жители села Безимено, — отмечают российские издания. Поделиться

Известно, что ФАБ-250 обнаружили утром, 28 марта, в районе села Безимено.

Подчеркивается, что из-за обнаружения авиабомбы пришлось эвакуировать более 140 жителей населённого пункта.

К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

А вот ФАБ-500 был обнаружен в селе Нечаевка, это произошло в тот же день.

Уничтожать боеприпас планируется сегодня. Местных жителей не эвакуировали, подчеркивается в материалах российских изданий. Поделиться

Также стало известно, что 28 марта в Белгородском районе была обнаружена корректируемая авиабомба КАБ-1500.

Этот боеприпас на 1,5 тонны в сбросившем российский бомбардировщик тротиловом эквиваленте нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань.

После этого дорогу между населенными пунктами перекрыли.

Что известно об атаках армии РФ модернизированными авиабомбами по Украине

По информации представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, преступная армия РФ модернизировала старые авиабомбы и использует их для атак по украинским городам.

Евлаш отметил, что именно одной из таких модернизированных старых советских авиабомб УМПБ Д-30 был нанесен один из недавних ударов по Харькову.

Например, для уничтожения моста иногда ракеты недостаточно, а бомба может нести в себе гораздо больше заряда, она мощнее, — сказал Евлаш. — Это фугасная авиационная бомба массой в 250 килограммов. К ней были приделаны определенные средства управления, сделанные в определенном смысле ракетой. Там была целая система, чтобы эта бомба могла преодолеть больший маршрут, чем обычная. Разумеется, они испытывают и такие пути ведения войны, — объяснил пресс-секретарь Воздушных сил в эфире телемарафона. Поделиться

Он отметил, что украинские военные могут противодействовать сбросу авиабомб авиацией оккупационной армии РФ.

Однако, как подчеркнул Евлаш, ключевой целью Воздушных сил именно самолеты, которые сбрасывают эти бомбы — Су-34 и Су-35.

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что получение Украиной западных истребителей, в частности F-16, должно стать базой для серьезного противодействия этой тактике врага.

Спикер напомнил, что такие бомбы оккупанты уже использовали раньше — вблизи Мирнограда Донецкой области, но им удавалось их так далеко забрасывать за счет определенного типа двигателя.