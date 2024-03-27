В Белгороде раздавались взрывы и горели авто — видео

Около часа назад в российском Белгороде были “прилеты” и загорелось несколько авто.
В Белгороде звучали звуки взрывов
27 марта в 19:30 в Белгороде объявили ракетную опасность. После этого в городе стало очень громко.
Позже в Сети появились видео с горящими машинами.
В одной из многоэтажек была повреждена крыша.
А в домах на Есенина выбиты взрывной волной окна.
Российские пропагандисты называют все это "последствиями атаки ВСУ".
В Белгороде раздался взрыв возле здания МВД
Местные телеграмм-каналы сообщают, что сейчас на проспекте Славы возле здания МВД в Белгороде есть скорые и пожарные авто. Дорога перекрыта.
По предварительной информации, пострадала: у женщины осколочное непроницаемое ранение груди и резаная рана руки.
В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор.
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