У Бєлгороді лунали вибухи та горіли авто — відео

Близько години тому у російському Бєлгороді були “прильоти” та загорілося кілька авто.

У Бєлгороді лунали звуки вибухів

27 березня о 19.30 у Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. Після цього у місті стало дуже гучно.

Пізніше у Мережі з’явилися відео з палаючими машинами.

В одній з багатоповерхівок було пошкоджено дах.

А в будинках на Єсеніна — вибиті вибуховою хвилею вікна.

Російські пропагандисти називають все це “наслідками атаки ЗСУ”.

У Бєлгороді пролунав вибух поблизу будівлі МВС

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зараз на проспекті Слави біля будівлі МВС у Бєлгороді є “швидкі” та пожежні авто. Дорогу перекрито.

За попередньою інформацією, є постраждала: у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки.