У Бєлгороді лунали вибухи та горіли авто — відео

Близько години тому у російському Бєлгороді були “прильоти” та загорілося кілька авто.
У Бєлгороді лунали звуки вибухів
27 березня о 19.30 у Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. Після цього у місті стало дуже гучно.
Пізніше у Мережі з’явилися відео з палаючими машинами.
В одній з багатоповерхівок було пошкоджено дах.
А в будинках на Єсеніна — вибиті вибуховою хвилею вікна.
Російські пропагандисти називають все це “наслідками атаки ЗСУ”.
У Бєлгороді пролунав вибух поблизу будівлі МВС
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зараз на проспекті Слави біля будівлі МВС у Бєлгороді є “швидкі” та пожежні авто. Дорогу перекрито.
За попередньою інформацією, є постраждала: у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки.
Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби, повідомив губернатор.
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