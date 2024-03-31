Росіяни заявили про обстріли в Бєлгородській області — відео

В Бєлгородській області РФ заявили про атаку 31 березня. Внаслідок ударів почалась пожежа в одному з житлових будинків.

Що відомо про обстріл Бєлгородської області

Як розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, над територією Бєлгородської області та Бєлгорода було нібито збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста.

Згідно з попередньою інформацією, відомо про одного постраждалого — жінку, яка отримала опіки внаслідок пожежі у її будинку.

Тим часом в Бєлгороді були вибиті вікна в одній з квартир багатоповерхового будинку, а також пошкоджені 18 приватних житлових будинків. У двох будинках виникла пожежа.

Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. Аварійні служби виїхали на місця пошкоджень для усунення наслідків, — написав Гладков. Поширити

У тому ж числі, за словами губернатора, руйнування внаслідок атаки є в селищі Травневе, Дубове й Таврове.

Рейд російських добровольців в РФ

12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з ЛСР та Сиббатом прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

21 березня на спільній прескоференції у Києві доброволець легіону «Свобода России» Олексій Барановський («Лютик») сказав, що операція російських добровольців відволікла сили російських окупантів.