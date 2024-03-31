В Белгородской области РФ заявили об атаке 31 марта. В результате ударов начался пожар в одном из жилых домов.
Что известно об обстреле Белгородской области
Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над территорией Белгородской области и Белгорода якобы были сбиты 10 воздушных целей на подлете к городу.
Согласно предварительной информации, известно об одном пострадавшем — женщине, которая получила ожоги в результате пожара в ее доме.
Между тем, в Белгороде были выбиты окна в одной из квартир многоэтажного дома, а также повреждены 18 частных жилых домов. В двух домах возник пожар.
В том же числе, по словам губернатора, разрушение в результате атаки имеется в поселке Майское, Дубовое и Тавровое.
Рейд российских добровольцев в РФ
12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.
21 марта на совместной пресс-конференции в Киеве доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Февраль») сказал, что операция российских добровольцев отвлекла силы российских оккупантов.
Благодаря ограниченной военной операции российских добровольцев, говорит Лютик, ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась массированная атака путинских войск.
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