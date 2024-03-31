Россияне заявили об обстрелах в Белгородской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили об обстрелах в Белгородской области — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В Белгородской области РФ заявили об атаке 31 марта. В результате ударов начался пожар в одном из жилых домов.

Что известно об обстреле Белгородской области

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над территорией Белгородской области и Белгорода якобы были сбиты 10 воздушных целей на подлете к городу.

Согласно предварительной информации, известно об одном пострадавшем — женщине, которая получила ожоги в результате пожара в ее доме.

Между тем, в Белгороде были выбиты окна в одной из квартир многоэтажного дома, а также повреждены 18 частных жилых домов. В двух домах возник пожар.

Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий, — написал Гладков.

В том же числе, по словам губернатора, разрушение в результате атаки имеется в поселке Майское, Дубовое и Тавровое.

Рейд российских добровольцев в РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

21 марта на совместной пресс-конференции в Киеве доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Февраль») сказал, что операция российских добровольцев отвлекла силы российских оккупантов.

Благодаря ограниченной военной операции российских добровольцев, говорит Лютик, ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась массированная атака путинских войск.

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