В Белгородской области РФ заявили об атаке 31 марта. В результате ударов начался пожар в одном из жилых домов.

Что известно об обстреле Белгородской области

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над территорией Белгородской области и Белгорода якобы были сбиты 10 воздушных целей на подлете к городу.

Согласно предварительной информации, известно об одном пострадавшем — женщине, которая получила ожоги в результате пожара в ее доме.

Между тем, в Белгороде были выбиты окна в одной из квартир многоэтажного дома, а также повреждены 18 частных жилых домов. В двух домах возник пожар.

Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий, — написал Гладков. Поделиться

В том же числе, по словам губернатора, разрушение в результате атаки имеется в поселке Майское, Дубовое и Тавровое.

Рейд российских добровольцев в РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

21 марта на совместной пресс-конференции в Киеве доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Февраль») сказал, что операция российских добровольцев отвлекла силы российских оккупантов.