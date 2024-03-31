Влада російської Бєлгородської області обмежила в'їзд до населених пунктів Грайворон, Гора Подол, Глотово, Новостроївка-Перша, Новостроївка-Друга та Безіменно. Це викликало обурення в місцевих жителів.
Що наразі коїться у Бєлгородській області
Російські Telegram-канали повідомляють, що на території цих населених пунктів було встановлено блок-пости, на яких чергують працівники МВС, Росгвардії та прикордонники.
Також зазначається, що було введено порядок відвідування власних домівок для місцевих жителів.
Місцевих жителів обурило рішення влади регіону.
Росіяни жаліються, що до населених пунктів через блокпости не пускають жінок та дітей.
При цьому місцеві заявляють, що ні губернатор В’ячеслав Гладков, ні представники його адміністрації не надали офіційно ніяких пояснень такого рішення.
Оперштаб не дає жодних роз'яснень, посилаючись на вже відому офіційну інформацію, а голова адміністрації Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв відповідає всім у особисті повідомлення.
Армія РФ продовжує скидати авіабомби на території Бєлгородської області
Журналісти російського видання ASTRA заявляють про скидання злочинною армією РФ ще двох авіабомб на території Бєлгородської області.
20 березня стало відомо про ФАБ, що впали в селах Введенська Готня і Замостя;
21 березня дві ФАБ-500 знайшли в районі села Антонівка Грайворонського міського округу та в Борисівському районі в районі села Крюкове;
22 березня дві ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу і за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу;
25 березня ФАБ-50 знайшли в районі села Смородине Яковлевського міського округу; цього ж дня ФАБ-250 знайшли в районі села Зибине Борисівського району;
ФАБ-500 виявлено в районі села Безсонівка 27 березня;
ФАБ-250 було виявлено в районі села Безімено вранці 28 березня; того самого дня ФАБ-500 знайшли в селі Нечаєвка;
28 березня в Бєлгородському районі між селами Безсонівка і Весела Лопань виявили кориговану авіабомбу на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті, яку "впустив" російський бомбардувальник, через виявлення КАБ-1500 було перекрито дорогу між селами.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-