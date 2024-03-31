Влада російської Бєлгородської області обмежила в'їзд до населених пунктів Грайворон, Гора Подол, Глотово, Новостроївка-Перша, Новостроївка-Друга та Безіменно. Це викликало обурення в місцевих жителів.

Що наразі коїться у Бєлгородській області

Російські Telegram-канали повідомляють, що на території цих населених пунктів було встановлено блок-пости, на яких чергують працівники МВС, Росгвардії та прикордонники.

Також зазначається, що було введено порядок відвідування власних домівок для місцевих жителів.

Місцевих жителів обурило рішення влади регіону.

Росіяни жаліються, що до населених пунктів через блокпости не пускають жінок та дітей.

При цьому місцеві заявляють, що ні губернатор В’ячеслав Гладков, ні представники його адміністрації не надали офіційно ніяких пояснень такого рішення.

Оперштаб не дає жодних роз'яснень, посилаючись на вже відому офіційну інформацію, а голова адміністрації Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв відповідає всім у особисті повідомлення.

Армія РФ продовжує скидати авіабомби на території Бєлгородської області

Журналісти російського видання ASTRA заявляють про скидання злочинною армією РФ ще двох авіабомб на території Бєлгородської області.

2 ФАБ-500 були знайдені за 2 кілометри від села Крюково 30 березня. Таким чином, за останні 2 тижні відомо вже про 14 авіабомб, що впали в регіоні, — йдеться у матеріалі видання. Поширити