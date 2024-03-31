Власти российской Белгородской области ограничили въезд в населенные пункты Грайворон, Гору Подол, Глотово, Новостроевку-Первую, Новостроевку-Вторую и Безымянно. Это вызвало негодование у местных жителей.
Что происходит в Белгородской области
Российские Telegram-каналы сообщают, что на территории этих населенных пунктов были установлены блокпосты, на которых дежурят работники МВД, Росгвардии и пограничники.
Также отмечается, что введен порядок посещения собственных домов для местных жителей.
Местных жителей возмутило решение властей региона.
Россияне жалуются, что в населенные пункты из-за блокпостов не пускают женщин и детей.
При этом местные власти заявляют, что ни губернатор Вячеслав Гладков, ни представители его администрации не предоставили официально никаких объяснений такого решения.
Оперштаб не дает никаких разъяснений, ссылаясь на известную официальную информацию, а глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отвечает всем в личные сообщения.
Армия РФ продолжает сбрасывать авиабомбы на территории Белгородской области
Журналисты российского издания ASTRA заявляют о свержении преступной армией РФ еще двух авиабомб на территории Белгородской области.
20 марта стало известно о ФАБ, упавших в селах Введенская Готня и Замостье;
21 марта две ФАБ-500 обнаружили в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково;
22 марта две ФАБ-250 обнаружили в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка этого же округа;
25 марта ФАБ-50 обнаружили в районе села Смородино Яковлевского городского округа; в этот же день ФАБ-250 обнаружили в районе села Зибино Борисовского района;
ФАБ-500 обнаружен в районе села Бессоновка 27 марта;
ФАБ-250 был обнаружен в районе села Безимено утром 28 марта; в тот же день ФАБ-500 обнаружили в селе Нечаевка;
28 марта в Белгородском районе между селами Бессоновка и Веселая Лопань обнаружили корректированную авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, которую "уронил" российский бомбардировщик, из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.
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