Власти российской Белгородской области ограничили въезд в населенные пункты Грайворон, Гору Подол, Глотово, Новостроевку-Первую, Новостроевку-Вторую и Безымянно. Это вызвало негодование у местных жителей.

Что происходит в Белгородской области

Российские Telegram-каналы сообщают, что на территории этих населенных пунктов были установлены блокпосты, на которых дежурят работники МВД, Росгвардии и пограничники.

Также отмечается, что введен порядок посещения собственных домов для местных жителей.

Местных жителей возмутило решение властей региона.

Россияне жалуются, что в населенные пункты из-за блокпостов не пускают женщин и детей.

При этом местные власти заявляют, что ни губернатор Вячеслав Гладков, ни представители его администрации не предоставили официально никаких объяснений такого решения.

Оперштаб не дает никаких разъяснений, ссылаясь на известную официальную информацию, а глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отвечает всем в личные сообщения.

Армия РФ продолжает сбрасывать авиабомбы на территории Белгородской области

Журналисты российского издания ASTRA заявляют о свержении преступной армией РФ еще двух авиабомб на территории Белгородской области.

2 ФАБ-500 были найдены в 2 километрах от села Крюково 30 марта. Таким образом, за последние 2 недели известно уже о 14 упавших в регионе авиабомбах, — говорится в материале издания. Поделиться