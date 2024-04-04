Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про вибухи у Курську через нібито атаку БпЛА.
Що відомо про вибухи та пожежу у Курську
Старовойт та російські Telegram-канали заявляють про роботу ППО через атаку БпЛА.
Вибухам у Курську передувало повідомлення місцевої влади про небезпеку атаки БпЛА.
У мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську.
Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.
Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО.
Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу.
В ОП анонсували збільшення ударів по стратегічних об’єктах на території Росії
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, Україна може почати атакувати стратегічні об’єкти на території Росії не тільки дронами.
За його словами, в Україні наразі є можливість завдавати ракетних ударів по стратегічних об’єктах на окупованих територіях.
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