В Росії заявили про атаку БпЛА та вибухи у Курську — відео
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В Росії заявили про атаку БпЛА та вибухи у Курську — відео

Вибухи у Курську
Джерело:  online.ua

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про вибухи у Курську через нібито атаку БпЛА.

Що відомо про вибухи та пожежу у Курську

Старовойт та російські Telegram-канали заявляють про роботу ППО через атаку БпЛА.

Вибухам у Курську передувало повідомлення місцевої влади про небезпеку атаки БпЛА.

У мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську.

Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.

Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО.

Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу.

Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце, — заявив Старовойт.

В ОП анонсували збільшення ударів по стратегічних об’єктах на території Росії

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, Україна може почати атакувати стратегічні об’єкти на території Росії не тільки дронами.

Можемо використовувати не лише дрони. Я дуже хочу, щоб ми вийшли на дійсну паритетність, тому що війна має бути двосторонньою. Війна має відбуватись на території країни-агресорки, без сумніву. Є можливість воювати громадянам Росії на території цієї країни, і ми це побачили в Бєлгородській, Брянській, Курській областях, — наголошує представник ОП.

За його словами, в Україні наразі є можливість завдавати ракетних ударів по стратегічних об’єктах на окупованих територіях.

Найбільш ефективний інструмент — це безпосередній військовий вплив на інфраструктурні об'єкти в Росії. Тому це треба максимально масштабувати, шукати можливості. Сьогодні над цим працюють і ГУР, і СБУ, і Мінцифри — вони шукають будь-які можливості, щоб колегіально знайти рішення і напрацювати моделі, які дозволять суттєво збільшити тиск на нафтопереробний комплекс Росії тощо, — переконаний Подоляк.

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