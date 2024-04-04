Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про вибухи у Курську через нібито атаку БпЛА.

Що відомо про вибухи та пожежу у Курську

Старовойт та російські Telegram-канали заявляють про роботу ППО через атаку БпЛА.

Вибухам у Курську передувало повідомлення місцевої влади про небезпеку атаки БпЛА.

У мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську.

Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.

Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО.

Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу.

Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце, — заявив Старовойт. Поширити

В ОП анонсували збільшення ударів по стратегічних об’єктах на території Росії

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, Україна може почати атакувати стратегічні об’єкти на території Росії не тільки дронами.

Можемо використовувати не лише дрони. Я дуже хочу, щоб ми вийшли на дійсну паритетність, тому що війна має бути двосторонньою. Війна має відбуватись на території країни-агресорки, без сумніву. Є можливість воювати громадянам Росії на території цієї країни, і ми це побачили в Бєлгородській, Брянській, Курській областях, — наголошує представник ОП. Поширити

За його словами, в Україні наразі є можливість завдавати ракетних ударів по стратегічних об’єктах на окупованих територіях.