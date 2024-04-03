Попри вибухи. У РФ Бєлгород назвали одним із найкомфортніших для життя міст

Незважаючи на щоденні обстріли, вибухи та евакуацію мешканців, російський Бєлгород потрапив у топ кращих міст Росії.

У Росії визнали Бєлгород одним з найкомфортніших великих міст

Лицемірна російська влада включила Бєлгород, у який щоденно “прилітає”, де палають будинки, вибухають авто та підприємства, гинуть люди, у рейтинг міст, де найкраще всього жити у РФ.

Про це повідомив Легіон “Свобода Росії”.

Столиця Бєлгородської області зайняла 4 місце у рейтингу Мінбудівництва РФ як місто з умовно комфортним кліматом.

Краще у Росії живеться лише у Ярославлі, Хімках та Митищах.

Бєлгород набрав 250 балів, у той час як лідери топу — по 251 балу. Поширити

При складанні рейтингу враховували житло, інфраструктуру, соціальні та дозвільні об'єкти та зелені території.

Чи згодні з подібним місцем у рейтингу жителі Бєлгорода

Мешканці Бєлгорода щоденно скаржаться у соцмережах на обстріли та вибухи і неспроможність місцевої влади організувати нормальну евакуацію.

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Щодня у Бєлгороді — поранені внаслідок обстрілів, пошкоджені вікна у будинках, розбиті вщент машини.

А нещодавно місто пережило найдовшу ракетну небезпеку, яка була 13 годин та 37 хвилин.

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Бєлгородці запрошують пропагандиста Соловйова пожити під обстрілами у їхньому місті

В ефірі cвоєї програми Соловйов розкритикував «велику кількість різних тварин», які скаржилися на обстріли та просили про допомогу.

Потім в ефірі показали репортаж Соловйова, котрий з'їздив на місця обстрілу.

Тому всім тим, хто намагається сказати, що "федерали" кинули [Білгород], — заткніться, тварюки, — у своїй хамській манері звернувся до бєлгородців пропагандист.

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Після виходу програми на промову ведучого відреагували місцеві мешканці. Соловйову запропонували перевезти свою студію до Бєлгорода і вести мовлення звідти. «Не дай Боже пережити вам те, що переживають жителі нашого міста щодня. Подумайте про свої слова», — звернувся до Соловйова один із коментаторів.

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Бєлгородці називають “бридкою істерикою” саме телепередачі пропагандиста і запрошують пожити у їхньому місті хоча б місяць. Хоча сумніваються, чи виживе Соловйов тут серед обстрілів хоча б день.