Мешканці Бєлгорода лютують через байдужість Кремля до подій у регіоні — перехоплення ГУР

За інформацією з перехоплень розмов жителів російського Бєлгорода представниками Головного управління розвідки Міноброни, у місті зростає невдоволення байдужістю російської влади до ситуації.

Що відомо про невдоволення жителів Бєлгорода ситуацією у місті

Які свята? Ми тут у Бєлгороді помираємо, — жаліються жителі міста. Поширити

Росіяни обговорюють загибель жителів Бєлгорода та жаліються на байдужість Кремля до цього.

Ось я говорю, треба їх там у Москві теж трошки розворушити. Я, звичайно кажу, ну, жорстоко, але зрозуміло, загинули діти, я кажу в Білгороді вмирають — ніхто не реагує. Так у них тільки у Москві щось трапляється, у них починається. Я кажу, правильно, он люди пишуть: які свята? Ми тут у Білгороді вмираємо. Я кажу нас бомблять день у день без жодного. А у них там свята всякі якісь заходи та розваги в Москві, — цитують у ГУР розмову жителів Бєлгорода. Поширити

Що відомо про останні інциденти у Бєлгороді

У Бєлгороді заявили про обстріл міста протягом 1 квітня. Росіяни заявляють, що внаслідок влучань спалахнули автівки та житлові будинки.

За інформацією місцевих Telegram-каналів та міноборони країни-агресорки, спочатку у Бєлгороді та області було оголошено про ракетну небезпеку.

Пізніше пролунали вибухи.

Влучання зафіксовані в районі автомобільної парковки та приватного сектора. Частина автомобілів і будинків спалахнула.

В міноборони країни-агресорки заявили про нібито перехоплення засобами ППО "сімнадцяти реактивних снарядів".