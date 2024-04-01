Мешканці Бєлгорода лютують через байдужість Кремля до подій у регіоні — перехоплення ГУР

За інформацією з перехоплень розмов жителів російського Бєлгорода представниками Головного управління розвідки Міноброни, у місті зростає невдоволення байдужістю російської влади до ситуації.
Що відомо про невдоволення жителів Бєлгорода ситуацією у місті
Росіяни обговорюють загибель жителів Бєлгорода та жаліються на байдужість Кремля до цього.
Що відомо про останні інциденти у Бєлгороді
У Бєлгороді заявили про обстріл міста протягом 1 квітня. Росіяни заявляють, що внаслідок влучань спалахнули автівки та житлові будинки.
За інформацією місцевих Telegram-каналів та міноборони країни-агресорки, спочатку у Бєлгороді та області було оголошено про ракетну небезпеку.
Пізніше пролунали вибухи.
Влучання зафіксовані в районі автомобільної парковки та приватного сектора. Частина автомобілів і будинків спалахнула.
В міноборони країни-агресорки заявили про нібито перехоплення засобами ППО "сімнадцяти реактивних снарядів".
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