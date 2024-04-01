По информации по перехватам разговоров жителей российского Белгорода представителями Главного управления разведки Миноброны, в городе растет недовольство безразличием российских властей к ситуации.
Что известно о недовольстве жителей Белгорода ситуацией в городе
Россияне обсуждают гибель жителей Белгорода и жалуются на безразличие Кремля к этому.
Что известно о последних инцидентах в Белгороде
В Белгороде заявили об обстреле города в течение 1 апреля. Россияне заявляют, что в результате попаданий вспыхнули автомобили и жилые дома.
По информации местных Telegram-каналов и минобороны страны-агрессорки, сначала в Белгороде и области было объявлено о ракетной опасности.
Позже раздались взрывы.
Попадания зафиксированы в районе автомобильной парковки и частного сектора. Часть автомобилей и домов загорелась.
В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы перехвате средствами ПВО "семнадцати реактивных снарядов".
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