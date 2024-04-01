По информации по перехватам разговоров жителей российского Белгорода представителями Главного управления разведки Миноброны, в городе растет недовольство безразличием российских властей к ситуации.

Что известно о недовольстве жителей Белгорода ситуацией в городе

Какой праздник? Мы здесь в Белгороде умираем, — жалуются жители города. Поделиться

Россияне обсуждают гибель жителей Белгорода и жалуются на безразличие Кремля к этому.

Вот я говорю, надо их там в Москве тоже немного расшевелить. Я, конечно говорю, ну, жестоко, но, разумеется, погибли дети, я говорю в Белгороде умирают — никто не реагирует. Так у них только в Москве что-нибудь случается, у них начинается. Я говорю, правильно, вон люди пишут: какие праздники? Мы здесь в Белгороде умираем. Я говорю нас бомбят изо дня в день без всякого. А у них там праздники всякие мероприятия и развлечения в Москве, — цитируют в ГУР разговор жителей Белгорода. Поделиться

Что известно о последних инцидентах в Белгороде

В Белгороде заявили об обстреле города в течение 1 апреля. Россияне заявляют, что в результате попаданий вспыхнули автомобили и жилые дома.

По информации местных Telegram-каналов и минобороны страны-агрессорки, сначала в Белгороде и области было объявлено о ракетной опасности.

Позже раздались взрывы.

Попадания зафиксированы в районе автомобильной парковки и частного сектора. Часть автомобилей и домов загорелась.

В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы перехвате средствами ПВО "семнадцати реактивных снарядов".