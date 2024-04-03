Несмотря на взрывы. В РФ Белгород назвали одним из самых комфортных для жизни городов
Категория
Мир
Дата публикации

Несмотря на взрывы. В РФ Белгород назвали одним из самых комфортных для жизни городов

Белгород
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Источник:  online.ua

Несмотря на ежедневные обстрелы, взрывы и эвакуацию жителей, российский Белгород попал в лучшие города России.

В России признали Белгород одним из самых комфортных крупных городов

Лицемерные российские власти включили Белгород, в который ежедневно "прилетает", где горят дома, взрываются авто и предприятия, гибнут люди, в рейтинг городов, где лучше всего жить в РФ.

Об этом сообщил Легион "Свобода России".

Столица Белгородской области заняла 4-е место в рейтинге Минстроительства РФ как город с условно комфортным климатом.

Лучше всего в России живется только в Ярославле, Химках и Мытищах.

Белгород набрал 250 баллов, в то время как лидеры топа — по 251 балла.

При составлении рейтинга учитывались жилье, инфраструктура, социальные и разрешительные объекты и зеленые территории.

Согласны ли с подобным местом в рейтинге жители Белгорода

Жители Белгорода ежедневно жалуются в соцсетях на обстрелы и взрывы и неспособность местных властей организовать нормальную эвакуацию.

"Бл*н, сирена так сильно завывает, что от нее становится еще страшнее, просто ужас!", "Согласна, ужас!", "Страшно от завывания, а потом еще мужик кричат в рупор!" – такие комментарии оставляют белгородцы в местных пабликах.

Комментарии жителей Белгорода
online.ua

Каждый день в Белгороде ранены в результате обстрелов, повреждены окна в домах, разбиты до основания машины.

Так, 1 апреля в городе от обстрела пострадали 9 человек, один человек в тяжелом состоянии. Выбиты окна в 13 квартирах и повреждены автомобили.

А недавно город пережил самую длинную ракетную опасность, которая была 13 часов и 37 минут.

Ракетная опасность в Белгороде
online.ua

Белгородцы приглашают пропагандиста Соловьева пожить под обстрелами в их городе

В эфире своей программы Соловьев подверг критике «большое количество разных животных», которые жаловались на обстрелы и просили о помощи.

Затем в эфире показали съездивший на места обстрела репортаж Соловьева.

Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что "федералы" бросили [Белгород], — заткнитесь, твари, — в своей хамской манере обратился к белгородцам пропагандист.

Белгородцы про Соловьева
online.ua

После выхода программы на речь ведущего отреагировали местные жители. Соловьеву предложили перевезти свою студию в Белгород и вещать оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города каждый день. Подумайте о своих словах», — обратился к Соловьеву один из комментаторов.

Белгородцы про Соловьева
online.ua

Белгородцы называют "гадкой истерикой" именно телепередачи пропагандиста и приглашают пожить в их городе хотя бы месяц. Хотя сомневаются, выживет ли Соловьев здесь среди обстрелов хотя бы день.

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