У російському Орську прорвало дамбу і тепер затоплює місто — відео
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У російському Орську прорвало дамбу і тепер затоплює місто — відео

Прорив дамби в Орську
Джерело:  online.ua

У російському Орську на території Оренбурзької області прорвало дамбу, під загрозою затоплення опинилась низка населених пунктів. 

Що відомо про прорив дамби в Орську

Зазначається, що місцева влада почала термінову евакуацію населення.

Через загрозу паводку в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, однак провели евакуацію мешканців виключно окремих вулиць.

Місцеві ЗМІ ще годину тому повідомляли, що комунальні служби укріплюють дамбу. Уже невдовзі її прорвало.

Зазначається, що у зоні підтоплення може опинитись близько 4 тис приватних будинків.

Наразі людей евакуюють з з Ленінського та Радянського районів.

При цьому вода продовжує стрімко прибувати і низку будинків вже підтопило.

Що відомо про наслідки прориву дамби в Орську

Понад 3 тис жителів Оренбурзької області було евакуйовано через підтоплення, серед них 721 дитина.

 За даними на 5 квітня, у регіоні було підтоплено 1825 житлових будинків, 5 тис 242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах

Як пише «Урал56.Ру», до міста прибув губернатор Оренбурзької області Денис Паслер, голова регіонального МНС Олександр Зенов та два борти Іл-76 із рятувальниками.

Журналісти «Урал56.Ру» також уточнюють, що на греблі було два протікання, одне з яких встигли засипати.

У деяких районах міста, за інформацією видання, відключено газ та електрику.

На одному з відео чутно, як мешканець затопленого міста розповідає по телефону, що стався повний прорив дамби.

Все п***ц, ми попливли, матінко. Там, коротше, повний прорив. І ми попливли. Це все це, коротше, витікає. Кажіть, кажіть усім, що евакуація повна зі Старого міста 100%. Ось, чуєте, звук який? Усе п***ц, — заявляє росіянин.

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